观点：香港回归20年 中英声明起波澜

图片版权 AFP Image caption 英国表示，《中英联合声明》体现了英国和中国两国政府按照一国两制的原则，为香港的繁荣、稳定以及香港的生活方式所作的承诺和保证。（资料照片）

香港回归20周年，国内外关注。有外国记者问起相关问题，外交部发言人回答说："《中英联合声明》作为一个历史文件，不再具有任何现实意义"。一石激起千层浪。

英国外交部发言人说："联合声明是一项有法律约束力的条约，已在联合国登记，并继续生效，英国政府作为联署国家，致力监察条约彻实执行。"英国外相也强调英国对香港的承诺像20年前一样坚定，期望香港未来会有更民主及负责任的政府制度。

图片版权 AFP Image caption 1984年12月19日，中国总理赵紫阳和英国首相撒切尔夫人共同签署《中英联合声明》。

有人用类比来发挥，什么贷款合同、结婚证都是历史文件，不再具有任何现实意义。贷款可以不还，老婆可以再找。

更多的人用逻辑来回应。川普政府依照美国的《与台湾关系法》，对台军售14.2亿美元。中方义正辞严，敦促美方恪守中美三个联合声明，停止军售。同样性质的东西，有利就遵守，不利就是"历史文件，不再具有任何现实意义"。

大陆经常督促台湾回到"九二共识"。如果台湾方面说："九二共识作为历史文件，不再具有任何现实意义。" 怎么办？事实上，九二共识连个书面的文件都没有，就像一个中国、龙的传人、同文同种一样，只是个认识。台湾有人不认，那就像驻美大使崔天凯说的，美国屡教不改，中国就继续教。台湾不认，大陆就继续叫。

台湾如果一意孤行，以大陆目前的神武英明，一声令下，分分秒秒解放。不愿同室操戈，就停止进口芒果、取消旅游，像抵制韩国、日本一样，他们迟早来求饶。

图片版权 EPA Image caption 习近平7月1日在香港发表演讲称：“香港居民享有比历史上任何时候都更广泛的民主权利和自由。"

不过类比只是玩笑，逻辑也分形式逻辑和中国的辩证逻辑，后者就是辩来变去。

看看比外交部发言人更高的领导怎么说的。关于香港问题的《中英联合声明》签署于1984年。同年外交部长吴学谦，在给全国人大常委会的报告上说：" 《联合声明》也是国际条约的一部分，同样具有国际法效力和法律约束力"。

能言善辩的发言人会说，那个外长是历史人物，不再具有任何现实意义。也是，人走茶凉，人亡政息，政治都在当下，权力只管眼前。

可是全国人大还在，作为宪法规定的最高国家权力机关，第六届全国人大第三次会议，于1985年4月10日批准了《中英联合声明》。也就是说，这是最高立法机关批准的法律文件，一个小小的局级的部委发言人，一句话就给废了？

图片版权 Getty Images Image caption 英国外交大臣约翰逊说，香港未来的成功将取决于《联合声明》保护的自由和人权。

当然中国国情不同，宪法、人大、法治，还得由党领导，特别是党的领导核心的指导。看看第二代核心邓小平当年怎么说的：

"联合声明确定的内容肯定是不会变的。我们中央政府、中共中央即使在过去的动乱年代，在国际上说话也是算数的。讲信义是我们民族的传统，不是我们这一代才有的。这也体现出我们古老大国的风度，泱泱大国嘛。我们在协议中说五十年不变，就是五十年不变。我们这一代不会变，下一代也不会变。所以不要担心变，变不了。"

这是邓小平1984年10月3日会见港澳同胞国庆观礼团时说的。一国两制的总设计师、党内比长者更有权威的老大哥，1984年说的这段话，白字黑字收入了《邓小平文轩》第三卷。

图片版权 AFP Image caption 1984年中英两国就香港前途问题达成共识。（资料图片）

邓小平是个现实主义者，以猫论、摸论著名。外交更为现实，由实力和实力确认的利益决定。时代、实力、对手地位变了，政策变化也正常。各国都是如此，美国当年加入关于气候变化的巴黎协定，川普说退也就退出了。

只是由一个低级别的发言人在记者会上，用这种网红段子手的口头方式说出来，感觉只是一个回应提问的现场发挥，就像当年铁道部发言人"你信不信，我反正信了"的经典。

外交部发言人真要废这个联合声明，恐怕得由部里的条法司把关，然后向部领导汇报，还得会同国务院港澳办，再往上汇报。1984年是由英国首相撒切尔夫人和中国总理赵紫阳签署的，现在也得由总理声明废除，还得走个全国人大的批准程序。岂是发言人一句话就能废的？

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