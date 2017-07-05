妈祖下南洋　神明都要坐商务舱座位

图片版权 Thean Hou Temple Image caption 妈祖乘搭商务舱的照片在网路疯传

妈祖也要出远门！中国福建湄洲祖庙供奉的妈祖乘搭商务舱，南下抵到马来西亚首都吉隆坡。究竟为甚么神灵要在东南亚出巡？背后有甚么故事？

有哪几位神灵乘搭飞机出门？

中国南方沿海民众视妈祖为海神，供奉妈祖的庙宇香火鼎盛。台湾、马来西亚、越南等地亦有供奉妈祖的习俗。

妈祖被视为渔民及海员的守护神，而祂的部将千里眼及顺风耳亦有跟随乘飞机下南洋。

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为什么神灵要坐商务舱？

三位神灵“出席”中马妈祖文化交流会活动、“外访”马来西亚及新加坡。

图片版权 Thean Hou Temple Image caption 一些网民对妈祖如何通过安检感到好奇

中国社交媒体上流传神灵在厦门高崎国际机场“登机”的照片。

通讯软体微信用户童汇春留言说：“安检是怎么过的？”

另一名用户“弓长”留言道：“妈祖出巡是很正常的，太远了才坐飞机，因为坐船太久了。”

湄洲妈祖祖庙对BBC说，三名神灵由“超过130人”护送，乘搭厦门航班到吉隆坡。

图片版权 Thean Hou Temple Image caption 气流是一个运送神像的问题

每张商务机票价值2091元人民币（£237）。

信众们把神像安放在第一排坐位。由于担心气流的关系，他们使用特制的绳具套紧神像的“脚部”及椅子。

图片版权 Xiamen Airlines Image caption 神灵的登记证 - 妈祖更使用“真名”呢

马来西亚一方的发言人说：“我们深深尊重妈祖文化…… 神像逾六呎高，所以他们要乘坐商务客位。”

神灵们甚至有特制护照。庙宇人员说，护照由厦门航空提供。妈祖的登机证上名字更写上林默，相传就是妈祖的真名。

妈祖下南洋：祂们从哪里来？

神像本来于福建的湄洲妈祖祖庙接受供奉，相传福建就是妈祖的出生地。

他们出访2800公里外的马来西亚的乐圣岭天后宫。

图片版权 Thean Hou Temple Image caption 妈祖离开湄洲，浩浩荡荡出发

乐圣岭天后宫职员表示，这次妈祖出行有重大意义。

发言人说：“这是我们神明的圣体，是中国民俗文化的象征。”另外，神像抵达马来西亚时，也有举行盛大巡游庆祝。

神像离开吉隆坡后出访马六甲市，现时祂们已出发到新加坡。之后会回程返回中国。