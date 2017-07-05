中国官媒再批腾讯《王者荣耀》 腾讯市值蒸发千亿港元

图片版权 Tencent Image caption "王者荣耀"日间活跃用户达到8000万， "00"后用过占比超过两成。

腾讯控股股价7月4日大幅下跌，收盘跌 4.13%，报269.2港币，市值蒸发1118亿港元。截止BBC中文记者发稿前，港交所数据显示，该股升1.6%，每股成交价为270.8港币。

此前两日，中国官媒《人民日报》连发两篇评论文章批评腾讯旗下游戏"王者荣耀" "陷害人生"，并称加强"社交游戏"监管刻不容缓。

《人民日报》7月3日的评论文章称，腾讯的"王者荣耀"游戏内容架空和虚构历史，扭曲价值观和历史观；二是过度沉溺让孩子在精神与身体上被过度消耗。

腾讯应对批评，出台防沉迷系统的"三板斧"新规：12岁以下(含12岁)的未成年人每天限玩1小时，并计划上线晚上9时以后禁止登录功能；12岁以上未成年人每天限玩2小时。超出时间的玩家将被游戏强制下线。

腾讯称这是中国互联网游戏的最严规定。

腾讯的"三板斧"出台后，《人民日报》继续发评论要求加强社交游戏监管。

图片版权 Reuters Image caption 腾讯称这是中国互联网游戏的最严规定。

官媒发声后，引发市场对腾讯控股的担忧。其股价应声下跌，于7月4日市值蒸发千亿港币。

"王者荣耀"日间活跃用户达到8000万， "00"后用过占比超过两成。家长和教师对青少年和儿童的游戏习惯表示担忧。

中国媒体报道称，有11岁女孩为买装备盗刷10余万元。