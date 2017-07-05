刘晓波保外就医：中国“妥协”邀德美专家来华会诊

图片版权 AFP Image caption 收治刘晓波的沈阳中国医科大学附属第一医院对外声称没有这位病人。

中国司法部门称，应家属要求，已邀请来自德国、美国等地专家加入会诊患上肝癌的中国知名在囚异议人士刘晓波。

辽宁省沈阳市司法局星期三（7月5日）发表的公告称，有关决定是由沈阳中国医科大学附属第一医院所作出，但没有说明专家具体身份、是否已经来华等细节。

沈阳市当局发布此消息之际，中国国家主席习近平即将出席在德国汉堡举行的二十国集团（G20）峰会。接近刘晓波家属的消息人士对BBC中文网说，这算是中国当局愿意“让步”。

刘晓波2009年12月被北京法院以“煽动颠覆国家政权罪”判处刘晓波有期徒刑11年，2010年挪威诺贝尔奖委员会决定向刘晓波颁发诺贝尔和平奖。

刘晓波目前的治疗情况都怎么样？

自6月26日辽宁省监狱管理局公布刘晓波保外就医的消息以来，除了沈阳市司法局的公布外，外间所知不多。

法新社在沈阳的记者表示，收治刘晓波的中国医大一院外能看见警员驻守，致电肿瘤科查询时，护士声称电脑纪录中并无刘晓波这位病人。

接近刘家的这位消息人士对BBC中文网说：“原来历年都检查身体，突然间在5月份他一下子就发生肝癌，而且一下子就是晚期，我认为亲属本身都对官方的医疗都有一种抵触情绪。”

“所以能同意请外国专家……算是一种开明的态度……是中国政府的一种让步，或者说一种妥协吧。“

一直被警方监视居住的北京人权活动人士胡佳对法新社记者说，刘晓波目前所接受的治疗旨在舒缓痛楚、拖长寿命，“也许他还能活六个月”。

图片版权 EPA Image caption 刘晓波于今年5月份被确诊肝癌晚期。

路透社本周初从家属方面掌握的消息说，刘晓波已出现腹腔积水状况。另外，妻子刘霞目前已到达沈阳从旁照料。

刘晓波其中一位代表律师尚宝军一直与刘家有密切联系，但BBC中文网记者没能与他取得联系。消息人士对BBC中文网说，尚宝军在7月1日香港主权移交周年前夕遭国安人员传唤，要求他“停止炒作”刘晓波的消息。

图片版权 Reuters Image caption 自刘晓波被捕以来一直被软禁的刘霞据悉已抵达沈阳照料丈夫。

沈阳市司法局在前一份通稿中称：“经家属同意，医院对刘晓波进行了抗肿瘤及保肝、免疫调节、营养支持、止痛等对症治疗，并已经应用了国际最先进的、证据最充分、并得到国内外指南一致推荐的靶向药物。不久前，在邀请国内知名专家会诊后，经家属同意，正在为患者进行中医调理。”

“近日，中国医科大学附属第一医院应邀向患者的4位家属系统通报了病情，患者家属对医大一院的治疗工作感到满意，并表示感谢。”

通稿称，医疗人员对刘晓波的诊断为“原发性肝癌（低分化型）伴全身性转移”。

而对于最新公布外国专家赴华的消息，美国与德国驻华大使馆均拒绝评论。

图片版权 Reuters Image caption 香港等地民主派支持者持续呼吁中国无条件释放刘晓波。

刘晓波现在出国就医的希望大吗？

上周来自北京的外交消息称，中国司法部高官在会见欧盟、德国和美国驻华外交官时曾指出，刘晓波病情之重已到达不适合出门的地步。

对此，消息人士对BBC中文网说：“这也是亲属确认的，他现在的身体状况，这个病的严重程度，可能确实也出不了国了。

不过，路透社引述另一位消息人士说：“他们专门选择美国和德国专家这个事实，说明当局在考虑让刘到其中一个国家去。”

旅德中国异议人士，诗人廖奕武上周在Twitter上发表了一份据称来自刘霞的亲笔声明，表示她希望与丈夫和她的兄弟离开中国。

廖奕武说：“出国治病是他们最迫切的心愿，千真万确，晓波说死也要死在西方。”

此时宣布邀请外国专家会诊，与习近平出席G20峰会真有那么大关系吗？

图片版权 Getty Images Image caption 习近平已抵达德国开展访问行程。

路透社报道说，习近平希望能在汉堡G20峰会上，在气候变化与自由贸易等议题上展示中国的领导能力。消息人士说，北京当局对于刘晓波病况可能对习近平出席G20峰会造成影响而坐立不安。

海外流亡藏人、流亡维族人等组织星期三发表了一封公开信，促请G20各国领袖向习近平施压，要求中国无条件释放刘晓波。

而在德美专家会诊的消息公布之前，联合国在星期二（4日）公布，人权事务高级专员扎伊德（Zeid Ra'ad Al Hussein）上周曾就刘晓波的处境与中国官员会晤，“我们希望这对话能在未来几天、几周内继续”。

在此之前，刚于上周到任的美国新任驻华大使特里·布兰斯塔德（Terry Branstad）曾表示，华盛顿希望看到刘晓波到别的地方治疗癌症。

国际特赦组织（Amnesty International）星期三再次要求中国释放刘晓波，并说现在“为时未晚”。

该组织秘书长萨利尔·赛迪（Salil Shetty）说：“对于刘晓波来说，时光正在流逝。当局现在结束这残酷的闹剧为时未晚，他们必须让刘晓波及其妻子刘霞出国，获取他急切需要的治疗。”