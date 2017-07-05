刘晓波保外就医：中国“妥协”邀德美专家来华会诊
中国司法部门称，应家属要求，已邀请来自德国、美国等地专家加入会诊患上肝癌的中国知名在囚异议人士刘晓波。
辽宁省沈阳市司法局星期三（7月5日）发表的公告称，有关决定是由沈阳中国医科大学附属第一医院所作出，但没有说明专家具体身份、是否已经来华等细节。
沈阳市当局发布此消息之际，中国国家主席习近平即将出席在德国汉堡举行的二十国集团（G20）峰会。接近刘晓波家属的消息人士对BBC中文网说，这算是中国当局愿意“让步”。
刘晓波2009年12月被北京法院以“煽动颠覆国家政权罪”判处刘晓波有期徒刑11年，2010年挪威诺贝尔奖委员会决定向刘晓波颁发诺贝尔和平奖。
刘晓波目前的治疗情况都怎么样？
自6月26日辽宁省监狱管理局公布刘晓波保外就医的消息以来，除了沈阳市司法局的公布外，外间所知不多。
法新社在沈阳的记者表示，收治刘晓波的中国医大一院外能看见警员驻守，致电肿瘤科查询时，护士声称电脑纪录中并无刘晓波这位病人。
接近刘家的这位消息人士对BBC中文网说：“原来历年都检查身体，突然间在5月份他一下子就发生肝癌，而且一下子就是晚期，我认为亲属本身都对官方的医疗都有一种抵触情绪。”
“所以能同意请外国专家……算是一种开明的态度……是中国政府的一种让步，或者说一种妥协吧。“
一直被警方监视居住的北京人权活动人士胡佳对法新社记者说，刘晓波目前所接受的治疗旨在舒缓痛楚、拖长寿命，“也许他还能活六个月”。
路透社本周初从家属方面掌握的消息说，刘晓波已出现腹腔积水状况。另外，妻子刘霞目前已到达沈阳从旁照料。
刘晓波其中一位代表律师尚宝军一直与刘家有密切联系，但BBC中文网记者没能与他取得联系。消息人士对BBC中文网说，尚宝军在7月1日香港主权移交周年前夕遭国安人员传唤，要求他“停止炒作”刘晓波的消息。
沈阳市司法局在前一份通稿中称：“经家属同意，医院对刘晓波进行了抗肿瘤及保肝、免疫调节、营养支持、止痛等对症治疗，并已经应用了国际最先进的、证据最充分、并得到国内外指南一致推荐的靶向药物。不久前，在邀请国内知名专家会诊后，经家属同意，正在为患者进行中医调理。”
“近日，中国医科大学附属第一医院应邀向患者的4位家属系统通报了病情，患者家属对医大一院的治疗工作感到满意，并表示感谢。”
通稿称，医疗人员对刘晓波的诊断为“原发性肝癌（低分化型）伴全身性转移”。
而对于最新公布外国专家赴华的消息，美国与德国驻华大使馆均拒绝评论。
刘晓波现在出国就医的希望大吗？
上周来自北京的外交消息称，中国司法部高官在会见欧盟、德国和美国驻华外交官时曾指出，刘晓波病情之重已到达不适合出门的地步。
对此，消息人士对BBC中文网说：“这也是亲属确认的，他现在的身体状况，这个病的严重程度，可能确实也出不了国了。
不过，路透社引述另一位消息人士说：“他们专门选择美国和德国专家这个事实，说明当局在考虑让刘到其中一个国家去。”
旅德中国异议人士，诗人廖奕武上周在Twitter上发表了一份据称来自刘霞的亲笔声明，表示她希望与丈夫和她的兄弟离开中国。
廖奕武说：“出国治病是他们最迫切的心愿，千真万确，晓波说死也要死在西方。”
此时宣布邀请外国专家会诊，与习近平出席G20峰会真有那么大关系吗？
路透社报道说，习近平希望能在汉堡G20峰会上，在气候变化与自由贸易等议题上展示中国的领导能力。消息人士说，北京当局对于刘晓波病况可能对习近平出席G20峰会造成影响而坐立不安。
海外流亡藏人、流亡维族人等组织星期三发表了一封公开信，促请G20各国领袖向习近平施压，要求中国无条件释放刘晓波。
而在德美专家会诊的消息公布之前，联合国在星期二（4日）公布，人权事务高级专员扎伊德（Zeid Ra'ad Al Hussein）上周曾就刘晓波的处境与中国官员会晤，“我们希望这对话能在未来几天、几周内继续”。
在此之前，刚于上周到任的美国新任驻华大使特里·布兰斯塔德（Terry Branstad）曾表示，华盛顿希望看到刘晓波到别的地方治疗癌症。
国际特赦组织（Amnesty International）星期三再次要求中国释放刘晓波，并说现在“为时未晚”。
该组织秘书长萨利尔·赛迪（Salil Shetty）说：“对于刘晓波来说，时光正在流逝。当局现在结束这残酷的闹剧为时未晚，他们必须让刘晓波及其妻子刘霞出国，获取他急切需要的治疗。”