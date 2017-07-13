刘晓波——永远无法领奖的诺贝尔和平奖得主

你的器材不支持播放多媒体材料 刘晓波是《零八宪章》的发起者和起草者。

中国著名异见人士、诺贝尔和平奖得主刘晓波于2017年7月13日因病去世，终年61岁。

沈阳市司法局在其门户网站上确认了这一消息。

刘晓波是中国知名作家，曾任北京师范大学中文系讲师。他是中国著名持不同政见者，曾任独立中文笔会主席，是《零八宪章》的发起者和起草者。

2009年，刘晓波因所谓"煽动颠覆国家政权罪"被判处有期徒刑11年，剥夺政治权利2年。

2010年10月，刘晓波因其多年来"推动中国民主化的努力"而获得诺贝尔和平奖。

主要经历

刘晓波于1955年12月28日生于吉林长春。曾当过知青，建筑工人等。

1977至1982年，他在吉林大学中文系学习，获学士学位，随后进入北京师范大学中文系攻读硕士研究生，获硕士学位，并在该校中文系任教。1986年在北京师范大学中文系读博士学位，多次去北欧和美国讲学。

1980年代中期，刘晓波因对李泽厚的批判而名震文坛，被称为"黑马"。后因参与天安门六四事件、呼吁为六四平反和要求中国当局进行民主宪政改革而多次被捕。他和侯德建、高新和周舵被称为"天安门四君子"。

图片版权 EPA Image caption 他和侯德建、高新和周舵被称为"天安门四君子"。

1989年他在美国哥伦比亚大学作访问学者时，北京发生八九民运，他随即回国参加六四学生运动。

1989年6月6日，刘晓波因所谓"反革命宣传煽动罪"被捕，同年9月被开除公职。1991年1月获释后在北京从事写作以及参与中国民运活动。

1995年5月至1996年1月被监禁在北京郊区。

1996年至1999年被当局以扰乱社会秩序罪判处劳动教养3年。获释后继续在北京从事自由写作。

刘晓波的文章抨击时政，关注民间维权。这使他成为中国当局重点监控的对象，在每年的一些敏感时期，中国当局对刘晓波实施某种程度的软禁，要求不得外出、访友，甚至切断其电话。

2008年，刘晓波发起并起草了《零八宪章》，该宪章在12月10日世界人权日发表。12月8日，刘晓波因涉嫌"煽动颠覆国家政权罪"被刑事拘留，12月9日被监视居住。2009年6月23日被当局以涉嫌"煽动颠覆国家政权罪"正式逮捕。

2009年12月25日，北京第一中级人民法院以"煽动颠覆国家政权罪"判处刘晓波有期徒刑11年，剥夺政治权利2年。一审判决书中指控刘晓波在包括BBC等的境外网站上发表"煽动性"文章。刘晓波对判决提出上诉，但2010年2月11日北京高级法院驳回上诉，维持原判。

2010年5月26日，刘晓波开始在辽宁省盘锦监狱服刑。

刘晓波入狱后，他的妻子刘霞一直生活在软禁状态中。但是中国当局从来没有解释为什么要对刘霞采取这种措施。

图片版权 Reuters Image caption 刘晓波入狱后，他的妻子刘霞一直被当局软禁。

获奖与著作

刘晓波曾多次获奖。其中包括，1990年获美国《人权观察》颁发的"海尔曼人权奖"，1996年再次获得"海尔曼人权奖"。

2004 年获得无国界记者和法兰西基金会颁发的2004年度"捍卫言论自由奖"。

2005年获第十届香港人权新闻奖大奖。

2009年获得美国笔会颁发的该年度巴巴拉·戈德史密斯自由写作奖。

他的主要作品包括《选择的批判- 与李泽厚对话》、《审美与人的自由》、《赤身裸体，走向上帝》、《中国当代政治与中国知识分子》、《向良心说谎的民族》、《未来的自由中国在民间》、《单刃毒剑——中国当代民族主义批判》等。

诺贝尔和平奖

图片版权 AFP Image caption 狱中的刘晓波未能出席颁奖典礼，诺贝尔和平奖委员会在颁奖台上安排了一把空椅子。

2010年10月8日，诺贝尔基金会宣布，刘晓波获得诺贝尔和平奖。他成为首位居住在中国境内的获得诺贝尔奖的中华人民共和国公民。

评选委员会把诺贝尔和平奖授予刘晓波的理由是，表彰其"在中国为基本人权持久而非暴力的奋斗"，"纵然身陷刑罚，刘晓波已经成为了方兴未艾的中国人权奋斗的标志与丰碑。"

刘晓波获奖后， 中国外交部发言人马朝旭表示："刘晓波是触犯中国法律而被判刑的罪犯，其所作所为和诺贝尔和平奖宗旨背道而驰。"

当年12月10日，狱中的刘晓波未能出席在奥斯陆举行的诺贝尔和平奖颁奖典礼，中国当局也不准他的亲属代为领奖。

诺贝尔和平奖委员会在颁奖台上安排了一把空椅子。

当诺贝尔和平奖委员会主席托尔比约恩·亚格兰宣布，以空椅代表遭监禁的刘晓波、诺贝尔委员会会保留奖状和奖金，等候刘晓波领取时，全场嘉宾，包括挪威国王和王后，起立鼓掌达一分钟之久。

挪威诺贝尔和平奖委员会给刘晓波颁奖，导致中国政府迁怒于挪威政府，中国与挪威两国关系近年来才有所解冻。

狱中罹患绝症

图片版权 Reuters Image caption 在刘晓波被监禁期间，香港等地民主派人士一直呼吁中国将他无条件释放。

刘晓波被监禁引起国际社会的强烈反响。国际特赦、人权观察、无国界记者和国际笔会等组织不断呼吁中国当局释放刘晓波。

美国国会曾通过决议案呼吁北京当局立即释放刘晓波，德国总理默克尔也对刘晓波的审判结果表示震惊。

在他被监禁八年后，2017年6月26日，辽宁省监狱管理局在其网站上公布，刘晓波已被诊断患有肝癌，辽宁省监狱管理局批准其保外就医。

据悉，现年61岁的刘晓波是今年5月23日被确诊为肝癌晚期。

刘晓波保外就医：中国"妥协"邀德美专家来华会诊

图片版权 Liu Xia Image caption 刘晓波和妻子刘霞在一起。

刘晓波因癌症晚期获保外就医的消息被海外媒体纷纷报道，但中国官方媒体只字不提。中国外交部6月26日被问及刘晓波时表示不了解情况。

挪威诺贝尔委员会对刘晓波保外就医发表声明："委员会对刘晓波出狱感到高兴，但同时极其遗憾的是他病重至此中国当局才同意他离开监狱。"

"他是因为言论自由被判刑，本不应该受此牢狱之灾。"

该委员会还再次重申，对刘晓波前往挪威的邀请仍然有效。

但是，刘晓波于7月13日在医院去世。

这位诺贝尔和平奖得主，永远失去了亲自领奖的机会。