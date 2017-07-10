抢救刘晓波：德国使馆批评中国“破坏信任”

图片版权 The First Hospital of China Medical University Image caption 中国医科大学附属第一医院网站刊登的刘晓波会诊照片

德国驻华使馆周一（7月10日）发表罕见声明称，中国方面对为刘晓波会诊的德国医生进行录音录像，并选择性地泄露给一些国家媒体，有损（外界）对中国当局处理刘晓波案例的信任。

德国使馆还说，这一做法违反了德方的意愿，并似乎显示“是安全机关引导（治疗）进程，而非医学专家。”

周一，罹患肝癌晚期的中国异议人士刘晓波的医生说，刘晓波“病情危重”，医院方面正“进入积极抢救状态”。

这是中国医科大学附属第一医院在当天的网站通报中这样表示的。医院称，上述情况，刘晓波的家属已知情。

图片版权 German Embassy, China Image caption 德国使馆声明

出国治疗？

此前，刘晓波和家人提出希望出国治疗。中国方面一直说：病太重、走不成了；外国专家今天说：还能走、但要尽快。

曾获诺贝尔和平奖的刘晓波今年61岁，2009年被中国当局以煽动颠覆国家政权罪判处11年监禁。不久前他被确诊患有晚期肝癌，获准保外就医。

中国医院方面一直坚持说，刘晓波病情已经过于严重，无法承受长途旅行。

但是，前往位于沈阳的中国医科大学第一附属医院参与会诊的美国和德国专家周日（7月9日）说，刘晓波可以安全转运到国外接受治疗，但是必须尽快。

这两位专家还再次确认，刘晓波本人表示希望前往德国或者美国。

你的器材不支持播放多媒体材料 收治刘晓波的沈阳中国医科大学附属第一医院对外声称没有这位病人。

“必须尽快”

7月8日下午，德国海德堡大学医学院外科系主任布赫莱尔（Markus W Buchler）教授和美国MD安德森癌症中心放疗系的赫尔曼（Joseph M. Herman）教授在沈阳参加刘晓波病情会诊。

周日，他们发表联合声明说，"转运任何病人总有一定程度的风险“，但是，如果有妥善的医疗护理和支持，刘晓波是可以被安全转运的。不过，“医疗转移必须尽快进行”。

这两位医生肯定了沈阳医院对刘晓波的治疗与措施。他们也认同中国医生的诊断，建议刘晓波接受“姑息治疗“。不过他们还说，”或许存在”其他选择，包括介入手术、放疗。

声明还说，海德尔堡大学和MD 安德森中心都已经同意收治刘晓波，都有准备为他提供最好的医护。

路透社联系中国外交部，询问刘晓波是否会获准出国，没有获得答复。

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“国外也没有更好的办法”

这份声明似乎和沈阳医院在会诊后发布的通告有冲突之处。

星期六（8日），沈阳的医院在网站发布的通告说，会诊中，美国和德国专家提出患者希望出国治疗，中国专家曾提出，患者转运过程不安全、你们还有什么治疗办法可以做得更好？

通告说，美国和德国专家回答，"我们也没有更好的办法了，你们已经做得非常好。"

根据该家医院8日发布的刘晓波病情通告，目前刘晓波进食困难，继续营养支持、止痛和一般支持治疗等。

图片版权 Reuters Image caption 刘晓波的状况在世界引起关注。当中国国家主席习近平上周到访德国时，示威者呼吁中国政府让刘晓波夫妇离开中国，并抗议中国国家领导人比起谈人权，更愿意谈熊猫。

“有尊严地走”

自刘晓波保外就医的消息传出后，国际间多方曾反复呼吁中国释放刘晓波，让他自由选择治病地点、与家人团聚。

在北京的人权活动人士胡佳日前再次发推文说，肝癌末期，医学上或许无力回天，但心愿上要继续为他努力达成。胡佳表示，"让晓波带着刘霞和刘晖（注：刘霞的弟弟）到海外去，让一个良心囚徒有尊严地走。"

周末，艺术家艾未未也呼吁当局让刘晓波自由选择治疗地点。他说，中国政府应该释放刘晓波，留下更好的记录。因为这将会被全世界记住。

以往多年，刘晓波本人曾经多次有机会离开中国，但他都选择了留下。如果这一次刘晓波果真愿意、继续要求离开中国，中国当局又会采取什么态度呢？

图片版权 AFP Image caption 艾未未呼吁中国政府立即释放刘晓波

6月27日，美国敦促中国给予病重的刘晓波人身自由。中国外交部发言人陆慷强硬回应，任何国家都无权"就中国内政指手画脚"。

在被问到中国当局是否允许刘晓波前往美国接受治疗时，陆慷回应说，"中国是法治国家，在法律面前人人平等"，任何其它国家，"应尊重中国司法独立和司法主权"，不得利用任何所谓的个案干涉中国内政。

陆慷还强调，中国政府对中国公民的出入境一向依法管理。

在中国同意邀请德美专家参与会诊时，接近刘晓波家属的消息人士曾对BBC中文网说，这算是中国当局愿意"让步"，就算是“妥协吧”。