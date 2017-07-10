中国远洋海运63亿美元收购东方海外国际
- 2017年 7月 10日
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中国航运巨头企业中国远洋海运（Cosco）将以定价63亿美元收购香港的竞争对手东方海外国际（OOIL）。
这一收购将令中远成为世界第三大航运公司，拥有超过400艘船。
东方海外国际的大股东已经同意接受出价，但收购仍需待监管部门许可。
这将是并购大潮当中的最新一浪。目前世界前六大航运公司已经控制了航运市场的几乎三分之二。
产能过剩
根据航运业数据库“Alphaliner”统计，东方海外国际旗下的东方海外货柜航运（OOCL）公司是目前世界第七大航运企业，占全球3.2%的市场份额。
中远出价每股10.07美元，比东方海外国际周五收市价高出38%。
香港第一任特区行政长官董建华的家族创办了东方海外国际，目前该家族仍然持有该公司69%的股份。
他们已经接受了中远的出价，但仍然需要获得中远的股东通过，以及美国与中国监管部门的许可。
产能过剩以及需求放缓正在令航运业发生重大的转变。
去年，韩国航运巨头韩进海运（Hanjin）宣布破产，但法国的达飞海运集团公司（CMA CGM）则收购了新加坡的东方海皇航运（Neptune Orient Lines）。