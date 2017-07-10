观察：不干预别国内政 中国越来越难做到了

图片版权 Xinhua Image caption 中国的维和人员正在刚果（金）、南苏丹，以及马里、黎巴嫩等非洲和中东国家参加维和行动。

国际非政府组织——国际危机（International Crisis Group）周一（7月10日）发表报告认为，随着中国的足迹在全球不断延伸，其长期以来采取的不干涉他国内政的外交原则也在不断演变。

报告还指出，虽然中国带来了独特的影响力，但也受制于经验与专业知识的不足及地面人员的短缺。中国在南苏丹的维和以及人道救援等行动，可能预示着中国的全球角色将更为主动，不过其对冲突的干预仍会因自我利益保护和风险规避而趋于谨慎。

这份报告还认为，随着其海外投资和业务联系不断变广加深，中国公民、经济利益和国际声誉所面临的威胁也日益加剧，中国因此不得不直面其传统的“不插手”外交立场的固有局限性。

国际危机组织还特别提及2011年中国从利比亚撤出公民的行动。“此举一方面在国内激发了强烈的民族自豪感，另一方面也提高了中国民众和投资者对政府的国际影响力的期望。”

渐进演变

图片版权 Xinhua Image caption 2011年，中国从利比亚大规模撤出人员，在短时间内撤出3万多人。

这并非国际组织第一次就中国不干预别国的外交政策发表报告。

2014年由瑞典斯特哥尔摩国际和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute）发布的报告写道“随着中国经济与人员流动的国际化，‘不干涉’在多大程度上符合中国的国家利益，正在受到质疑。”这份报告写道，“不干涉政策”正在中国试图保护其不断增加的海外能源利益上显示出局限性。

这两份时隔三年刊登的报告都认同的一点是：中国转变“不干涉别国”的外交政策应该会是渐进式的演变过程。

在中国内部，也不乏对中国外交转型的讨论。

从“不”到有

图片版权 CNS Image caption 中国企业在非洲的投资日渐增多，除了大型国企，也有民营私企。

总结中国的外交政策，除了“不干涉别国内政”，还有不少其他的“不”，其中包括“不挑战”、“不称霸”、“不带头”、“不结盟”、“不附加政治条件”、“不输出政治意识形态和政治价值观”、“不首先使用核武器”等等。

中国最早在1950年代提出的“和平共处五项原则”，就包括了“不侵犯”、“不干涉”等。

然而，随着中国在国际间的经济利益增多，以往一贯坚持的“不干涉”外交原则发生改变。最引起外界关注的例子是中国在非洲国家吉布提设立的海军基地。

尽管中国方面强调在吉布提兴建的设施，主要用于中国军队执行亚丁湾和索马里海域护航、维和、人道主义救援等任务的休整补给保障，但外界普遍认为这是中国在海外设立的第一个军事基地。

国际危机组织刚刚公布的报告也认为，中国在南苏丹的维和以及从利比亚大规模撤侨这两次事件中，“拉伸了其长久以来的外交原则的界限，这表明当其利益受到威胁时，中国越来越愿意采取主动行动。”

超越传统

目前，中国是联合国维和行动第二大出资国，中国的维和人员正在刚果（金）、南苏丹，以及马里、黎巴嫩等非洲和中东国家参加维和行动。参与维和的中国人员数量多于联合国安理会其他常任理事国。

2017年1月，中国国家主席习近平出席达沃斯世界经济论坛，被认为是中国这个政治上封闭的国家成为经济全球化的捍卫者。

经济全球化的中国，无疑面临外交政策上的改变，力争对世界秩序施加越来越大的影响。

据国际危机组织的报告，中国在南苏丹迈出了超越其外交传统的重要一步：即言辞上大体遵守不干涉他国内政的原则，行动上利用其影响力，促成交战各方谈判，弥合西方大国和南苏丹领导人之间的分歧。

因此分析人士认为，随着中国经济和政治实力的增强，外界将看到更多中国在外交层面的灵活性。