可可西里列入联合国世界遗产名录引发牧民迫迁忧虑

图片版权 CNS Image caption 可可西里是藏羚羊的栖息地

联合国教科文组织（Unesco）将中国可可西里（Hoh Xil）高原列入世界遗产（World Heritage）名录，但西藏维权组织对这一决定提出了批评。

活动人士称，这一举动可能会令北京有理由将目前居住在当地的牧民迁移。

联合国教科文组织称，这个位于中国西部青海省的自然区域属于世界上最大的高原。

当地独一无二的生态系统极尽丰富，包括濒危动物藏羚羊。

青海省与西藏自治区接壤，当地有相当规模的藏族居民。

北京在1950年派军队进入这一地区，宣告确定主权，当时这里的其中一些区域成为西藏自治区的一部分，另一些则被分别并入邻近不同的省份。

可可西里是什么？

可可西里属于青藏高原的一部分。中国方面的信息称，它是藏羚羊的居住和繁殖地，并且位处重要的迁徙及交通路径。

这个面积达412万公顷（15907平方英里）的地域也是狼和熊的家园，是“地球上一片美丽非凡的广袤风景”。

在蒙语中，“可可西里”意为“美丽的少女”，在列入世界遗产名录之前，它已是中国第一个为保护珍稀濒危野生动物藏羚羊而设置的国家级自然保护区。

该地区濒危物种藏羚羊的非法偷猎问题在2004年因为中国拍摄的电影故事片《可可西里》而收到关注，该电影亦在2005年柏林电影节获得“堂吉诃德奖”（特别提及奖）。

争议何在？

中国提交的提名资料估算，约有5万人在这片区域过着游牧生活。

西藏活动组织表示，联合国教科文组织在周末宣布的这一消息，将给予北京充分的理由迁移当地的西藏牧民。

中国已经在西藏多个地区迁移过牧民。北京声称这是在向当地投放资源，改善生活水平，但活动人士指，这些措施破坏了他们的传统生活方式，且进一步侵蚀了西藏文化。

自由西藏学生运动（，联合国教科文组织的决定“离谱”，为中国“开绿灯”，继续实施“强行将西藏牧民从传统居住地迁走”的计划，最终将“抹杀这种古老的生活方式”。

国际声援西藏运动（International Campaign for Tibet）组织则表示，中国为这片高原提名，是来自于对鼓励大规模旅游业和政府控制的政策。

该组织指，联合国教科文组织“不加质疑”地支持这一提名，忽视了西藏牧民在这片土地长期“管家”的角色。

Image caption 青藏高原上的很多藏族居民都保留着传统的游牧生活方式

联合国与中国怎么说？

中国表示，提名可可西里是出于保护上的考虑。提名书中指出，这片高原是藏羚羊以及其他动植物“最重要的栖息地”。

联合国教科文组织发言人告诉BBC说，迁移的问题在提名的评估当中已经被讨论过。

发言人表示，中国政府“作出了承诺不会实施任何强行迁移”，并承诺“与当地社群和其他利益相关者合作保证该地区的保护与管理”。

活动人士组织指出，任何驱逐和迁移当地居民的行为都将直接违反联合国教科文组织的指引，呼吁联合国密切关注当地状况。

其他联合国教科文组织世界遗产名录（英文）：