刘晓波代表律师：已准备医疗专机　只需中国政府首肯　

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代表刘晓波的美国律师杰拉德·简瑟尔（Jared Genser）周一（7月10日）发表声明指，他已安排专机运送刘晓波出国治疗，并呼吁中国国家主席习近平容许刘晓波与妻子刘霞出国。

简瑟尔指，医疗专机设有维生设备及医疗人员团队。只要中国政府容许刘晓波夫妻出国，专机即可出发。

简瑟尔于声明中说：“没有人会相信中国政府是因为医疗原因而不容许刘晓波出国。曾探访刘晓波的美国及德国医生都同意刘晓波能够出国接受治疗，而他们都强调在国外有一些额外的治疗方法。”

图片版权 The First Hospital of China Medical University Image caption 中国医科大学附属第一医院网站刊登的刘晓波会诊照片

简瑟尔说，这些治疗方法能延长刘晓波的生命数周，而且国外的缓和医疗更能减轻他的痛苦。

“刘晓波重申他希望出国接受治疗。在这种情况下，刘晓波作为病人，他的意愿应该被尊重。”

简瑟尔早前接受BBC访问时说：“中国政府惧怕刘晓波，我认为这是颇明显的。”

“他们好像惧怕一个人和他对中国如何从一党专政变成多党民主制的看法。”

默克尔发言人：关注刘晓波

图片版权 Getty Images Image caption 德国总理默克尔透过发言人表示关注刘晓波

德国总理默克尔的发言人赛博特（Steffen Seibert）表示，刘晓波状况令人极度忧虑，事件对默克尔非常重要。

赛博特指，默克尔希望中国会对刘晓波和家人有人道的对待。

刘晓波好友、流亡德国的作家廖亦武在推特上引述中间人说，默克尔于G20峰会上“每天都向习近平提刘晓波”，而下周会有最终结果。

《环球时报》：不应政治化

图片版权 Reuters Image caption 香港民众参与要求释放刘晓波的集会

另外，中国官媒《环球时报》英文版发表专栏文章指，刘晓波的肝癌治疗不应被政治化。

“一些人及势力要求刘晓波于国外接受治疗，大概是出于政治的原因。他们的目的是利用刘晓波的绝症，加强中国不人道的指控。”

“事件的重点是，一名中国囚犯被诊断患有癌症。不论西方如何看刘晓波，他都是一个囚犯。他在法律面前与其他囚犯一样，并不会在中国得到特别优待。”

“现在中国更加强大及自信，不会向西方压力屈服。”