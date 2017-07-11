观点：中国电影院里的“新闻联播”

图片版权 Web Image caption 《光荣与梦想——我们的中国梦》系列公益片

中国从中央到地方的主要电视频道，每晚7点，都会雷打不动地播出中央电视台的《新闻联播》。这个三十分钟的新闻节目，前十分钟中国领导很忙：开会、出访；中间十分钟中国人民很幸福：满足、感激；最后十分钟其他国家人民水深火热：爆炸、灾难。

新闻联播的政治意图很明显，中国领导英明，社会制度优越，人民安居乐业，其他制度日薄西山。用文革的话说，就是"我们一天天好起来，敌人一天天烂下去"。现在新闻联播针对电视的这套模式，又要移植到电影了。

最近国家广电总局拍摄了一套《光荣与梦想——我们的中国梦》系列公益片。说是公益片，其实就是政治广告片，因为根据预告，台词精选自国家领导人的语录、社会主义核心价值观宣传语，再加上些古诗词和名人名句，由32位当红的影视歌明星诵读表演。

这套中国梦系列片，官方要求作为随片广告，在所有放映的电影前播放。现在起，你花了钱，买了票，坐在电影院，首先要看中国梦广告片。就像要想看天气预报和后面的电视剧，你首先要等30分钟的新闻联播。

《新闻简报》

图片版权 CCTV/Web Image caption 中国中央电视台《新闻联播》

中国官方的这一套做法，一点也不新鲜。在电视出现和普及之前的上世纪六七十年代，民众最常见的娱乐方式就是看电影，不管是室内还是露天。那时在所有的电影放映之前，都会加映叫做《新闻简报》的短片，类似后来的《新闻联播》。主要内容是由官方统一拍摄的社会主义成就，中央会议的胜利召开，领导的重要讲话和访问，各条战线捷报频传，国际体育赛事，中国人民的老朋友来访，国际斗争的新形势等。

通过电影前的《新闻简报》，人们知道了中共九大的胜利召开，乒乓球健儿再创辉煌，尼克松访华中美关系突然改善，以及永远笑容可掬的西哈努克亲王在中国各地考察。还知道批林批孔反击邓小平右倾翻案风，唐山大地震的救援画面，英明领袖华国锋的抓纲治国，十一届三中全会的拨乱反正、改革开放等。

这种强加在电影正片前的《新闻简报》，到了八十年代随着电视的普及才逐渐消失，以后就是几十年模式不变的《新闻联播》。现在再在电影放映前加映《中国梦》系列片，只不过是历史的重复。这种做法就是和前几年薄熙来主政重庆时相比，也不是什么新现象。当时重庆电视台的一个频道，不再播广告和其他节目，只播红色经典的电影、歌曲、舞蹈、历史事件。当然后来人倒政息，重庆的电视又恢复正常。

政治宣传

图片版权 Getty Images Image caption 中国电影院观众

现在商业影院、娱乐电影前强行加映政治宣传片，效果如何、能否持久，先不说，至少损害了影院和观众的利益。影片流转时间、员工工作时间延长，电费、设备损耗增加，还得应对观众的不满、起哄、摔打座位等问题。观众早来不一定爱看，晚来又会错过正片，不早不晚难以掌握，还得黑灯瞎火找座位。

最主要的，观众花了钱本来是娱乐放松，结果却赶上政治说教。真要愿意这样，完全可以在家看新闻联播，或浏览满大街的中国梦、核心价值观宣传画，何必花钱费时来电影院看。

当然官方的做法还比较厚道，只是加在前面，没有插播在影片中间，或者弹出小窗字幕滚动播出。其实放在影片后面播放最好，留下看的观众都是中国梦系列片的铁杆影迷，回去以后还可写出观后感，广为传播。

网民对此事有两点热评。一是导演团队专门请到周小平把关每句台词。这位周先生自打几年前在文艺座谈会上一炮走红后，捏造事实，煽动民族主义，仗着领导喜欢和散布政治正确的正能量，在网络上呼风唤雨，现在又进军影坛。二是中国梦系列片的代言人是成龙。大家不妨搜索一下，这些年成龙代言的企业和产品，最后都怎么了？

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