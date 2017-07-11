毛泽东生前笔记以100万美元拍卖售出

图片版权 Southeby's London Image caption 毛泽东1975年写下的笔迹

前中共领导人毛泽东生前手写的诗词笔记今日在伦敦拍卖行苏富比以 70万4千英镑（约100万美元）的价格售出，比预期出售的价格高出了10倍。

此次拍卖的笔记是毛泽东1975年与古典文学学者芦荻畅聊文学时写下的，距离他1976年病逝仅相隔一年。笔记共9页有8处铅笔笔记和1处红笔笔迹，其中有6处是毛泽东亲笔写下剩下，其余为芦荻记录的注释。

毛泽东写了唐代诗人杜甫《登高》中的"风急天高猿啸哀"，以及李白、白居易等其他诗人的诗句。评论人士指出，这份笔记与毛泽东其他诗词笔迹不同，看起来写得十分吃力，这可能与他重病有关。

图片版权 AFP Image caption 毛泽东生前酷爱古典诗词

毛泽东一生曾写过百余首诗词，其中《沁园春·雪》等诗词广为流传。

晚年的毛泽东重病口齿不清，但仍然对古典文学报有极大的兴趣。当时的中央委员会便请祖籍同为湖南的芦荻与他见面沟通，芦荻为了方便交流便请他把想法写下来。

根据苏富比拍卖行的介绍，毛泽东在其中一页纸上写到"我们需要促进现代文学的发展…"。

这是近年来第三次在世界拍卖市场上拍出的有毛泽东笔迹的文件。前两次拍卖的文件由毛泽东签名，分别售出了90万美元和42万美元，而此次拍卖的文件则大部分由毛泽东书写。

据悉此次的买主是一名来自中国的收藏家。

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