刘晓波健康状况　医院亲属说法不一

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根据中国医科大学附属第一医院周三（7月12日）上午的最新通报，诺贝尔和平奬得主、中国异见人士刘晓波肝癌病情进一步恶化。

医院仍在“积极抢救”，而刘晓波“仍存在休克及器官功能衰竭”。

不过，总部设于香港的中国人权民运信息中心引述刘晓波亲属，指刘晓波身体状况昨天好转，今晨神智清醒。

中国人权民运信息中心：刘晓波家属被软禁于别墅

中国人权民运信息中心亦指，刘晓波的家人──包括兄弟及他们的妻子──于7月8日分别从广州及大连出发至沈阳时，遭公安国保人员监视，并禁止他们与媒体及其他人士接触。

刘晓波的家人现时在沈阳一幢别墅内，没有行动自由，公安亦暂时保管他们的手机。而刘霞与弟弟刘晖亦与家人失去联络两天。

中国人权民运信息中心周二指，当局阻止刘晓波身边亲属与外地亲属联络，是不希望亲属告知外界刘晓波身体状况还能够支撑出国。

图片版权 SUPPLIED Image caption 刘霞和弟弟也和亲属失去联系两天

有六名亲属希望与刘晓波见面，但中国当局指他们要按监狱法提出申请，至于申请仍然未有被批。

中国人权民运信息中心指：“刘晓波家属希望刘晓波去天堂的那一刻是身在不被视为"罪犯"的国家，是无数人士去教堂为他祈祷的国家，是有成千上万人去葬礼上送鲜花的国家，是他的墓园会成为全世界千千万万人常去拜祭的国家。”

不过，假如刘晓波在中国离世的话，监狱有权控制如何处理遗体的事宜。根据《监狱罪犯死亡处理规定》第十七条，即使亲属不同意火化遗体，监狱可按照国家规定火化遗体。

美国：密切跟进事件

图片版权 Reuters Image caption 香港集会人士在中联办大门示威，要求释放刘晓波

周二举行的美国国务院例行记者会，发言人希瑟·诺尔特（Heather Nauert）说，美国密切跟进刘晓波的事件。

“我们继续呼吁中国释放刘晓波，令他能够在自己希望到的地方接受治疗。假如他希望到美国，我认为我们会欢迎他。”