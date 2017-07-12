观察：巴拿马后 台湾会再丢一个邦交国吗？

图片版权 Taiwan Presidential Office Image caption 巴拉圭总统卡斯提访问台湾，台湾官方以军礼相待。

在与巴拿马断交后，台湾一度传出会再丢邦交国。虽然也有国家表示支持台湾，但外界普遍预估下半年台湾的外交处境仍面临巨大艰困。

南美洲国家巴拉圭的总统卡斯提，于11日来台湾参访三天，12日一早，台湾官方也举办盛大的军礼迎接。 2017年也正好是台湾巴拉圭建交满60周年，台湾总统蔡英文表示，两国的踏实外交与互惠互助，让两国人民60年来在各方面都互蒙其利。

台湾甫刚在6月时丢了有"百年邦交"的巴拿马，邦交国减为20国，当时一度预测会出现"骨牌效应"，中南美洲的国家可能会在未来陆续表态与台断交。而巴拉圭总统的赴台，被认为是替执政的民进党政府打了外交强心针。

台湾的外交部也宣布，为了要深化与中南美洲的连结，未来与巴拉圭将互相有入境90天免签证的待遇。而随后，台湾方面也大动作地开放其余10个中南美洲邦交国，未来都将享有30天或是90天的免签证待遇。

对于这些政策，外界也解读是对中南美洲国家进一步的友好表态。但在此同时，中东的巴林也宣布将台湾位于该国的"台湾驻巴林商务代表团"更名为"驻巴林台北贸易代表处"，而遭到台方抗议，认为是受到中国压力影响。

在此前，包括台湾驻厄瓜多代表处，以及驻尼日利亚代表处等，都因为中国施压而被强迫更名并要求承认一中。尼日利亚甚至动用武警封锁代表处等，都展现了台湾在国际舞台上持续面对中国的无奈。

BBC中文网此前报道：

宏国再现危机？

图片版权 CNA Image caption 对于传言宏国将于7月中断交，驻台大使谢拉表示绝不可能。

然而在另一方面，台湾在中美洲的邦交国却也出现松动的迹象，宏都拉斯在11日时一度被台湾媒体披露，有可能在7月中时，结束与台湾的邦交，将人员转往中国任职。

对于此传闻，台湾外交部不仅否认，宏国驻台大使谢拉（Rafa Sierra）也在11日晚间出面说明，台湾与宏都拉斯的邦交"良好稳定"，并表示有人"心存不善" ，想刻意放话来影响台宏两国间的友谊。

谢拉稍晚还于脸书表示："我没有要去任何地方"。而事实上，宏国的国会议长与副总统阿瓦雷斯才刚于7月初与6月中先后来台访问，在所有邦交国中，巴拉圭政府高层访台的次数算不少。

中美洲的宏都拉斯，从2013年起就不时传出与台湾的邦交出现不稳，在蔡英文执政后，虽然1月曾前往宏都拉斯参访，但当时也出现投宿的酒店出现"中国台湾省"字样而引发台方抗议，后来宏国该酒店也正式致歉。

日前巴拿马与台湾断交后，台湾研究拉美学者陈小雀就曾向BBC中文网表示，宏都拉斯是最有可能下个断交国。加上宏国的农业与鸡肉制品等想积极拓展亚洲市场，中国也是宏国想交涉的大客户，台湾为了表示友谊，近来也表示高度兴趣，愿意大量购买农产品。

你的器材不支持播放多媒体材料 此前，巴拿马与台湾断交的决定受到北京的赞赏和台北的批评。

台湾目前还有哪些邦交国？

中美洲地区10个：伯里兹（台湾称贝里斯）、多米尼加、萨尔瓦多、危地马拉（瓜地马拉）、海地、洪都拉斯（宏都拉斯）、尼加拉瓜、圣卢西亚（圣露西亚）、圣基斯和尼维斯（圣克里斯多福及尼维斯）、圣文森特和格林纳丁斯（圣文森）

南美洲地区1国：巴拉圭

大洋洲地区6国：帕劳（帛琉共和國）、马绍尔群岛、基里巴斯（吉里巴斯）、瑙鲁（诺鲁共和国）、所罗门群岛（索罗门群岛）、图瓦卢（吐瓦鲁国）

非洲地区2国：布基纳法索（布吉纳法索）、斯威士兰（史瓦济兰）

欧洲地区1国：梵蒂冈（教廷）

美舰停泊遭质疑

而在六月底时，美国参议院军事委员会投票通过2018年草案，内容并提及允许美国的军舰将来可以就在台湾的军事港口停靠进行规划。台湾官方对此表示高度欢迎，并表示可以深化台美间的信任。

但对于这项消息，美国在台协会主席莫健（James Moriarty）则是给予否定答案。根据《中央社报导》，他在华盛顿表示："美军军舰停泊非常困难，会对台湾构成直接威胁"，这回应也被视为目前美方官方最高层级的表态。

这样的动作，早先也引发中国媒体的不满，纷纷撰文批评美舰停泊台湾是"对中国主权赤裸裸地侵犯"。过往台湾在1979年前也曾经有美军驻扎，位于南台湾高雄左营的海军基地，更曾有第七舰队的分遣队与军舰驻守。

莫健并表示，草案到成为真正的法案还有很长的路要走，参众两院也必须协调初一致的版本，并经由特朗普总统签署后才生效。换言之，特朗普的表态终究才是关键，但目前中美两国仍算友好的情势来看，美舰停泊台湾的机率很低。

就外界预估，中国今年的十九大将是中国政治的关键点，十九大结束与人事底定后，中国可能会再拉拢台湾的邦交国来树立权威，台湾当局若没有事先因应，到时的处境只会更为不利。