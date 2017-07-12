观察：中国在吉布提设军事基地干什么？

图片版权 Xinhua Image caption 解放军驻吉布提保障基地成立暨部队出征仪式在广东湛江某军港举行

在中国"八一"建军节90周年前夕，中国军队在非洲国家吉布提设立的军事基地正式成立，标志中国第一个海外军事基地的诞生。

周二（7月11日），解放军驻吉布提保障基地成立暨部队出征仪式在广东湛江某军港举行后，搭载驻吉布提基地官兵的舰船起航。

外界对此可谓高度关注，都认为这是中国在海外的第一个军事基地。

在周三的例行记者会上，中国外交部发言人再次解释希望化解外界对中国海外设军事基地的担忧，其中关键点有二：

1）吉布提基地的修建是中吉两国政府经过友好协商作出的决定；

2）吉布提基地是“保障基地”，有利于中国在亚丁湾和索马里海域护航、以及开展人道主义救援等国际义务。

基地设施

然而，无论中国外交部如何避免使用军事基地这一名词，吉布提基地的兴建从始至今就是由中国军方主导、军方修建、军方所用的军事基地。

2015年11月，当中国证实与吉布提就建设这一基地协商时，中国外交部甚至避免用“基地”一词，用的是“后勤保障设施”。

2016年11月，中国中央军委副主席范长龙曾在访问吉布提期间“看望慰问了在执行吉布提保障设施建设任务的部队官兵”。

中国官方一直坚称，在吉布提的设施并不能被称为军事基地，因为它在规模和功能上远远达不到军事基地的级别。

为了配合吉布提“保障基地”的正式成立，中国《解放军报》周三在头版刊登重要文章，一方面表示这标志着中国军队维护世界和平的能力有了新的提升，另一方面又强调：中国开展海外军事行动，是出于和平目的、是和平性质，既不为寻求军事扩张，也不谋求干预别国内政，更不针对任何第三方。

然而中国要让外界完全相信此番表白恐怕并不容易。

吉布提基地

图片版权 Google Image caption 吉布提战略地位非常重要，美国、法国和日本等国在此设有军事基地。

吉布提位于亚丁湾的西岸，面积2.3万平方公里，人口92万，扼守着红海到亚丁湾的通道，其战略地位重要性不言而喻。

吉布提背靠非洲大陆，与阿拉伯半岛隔海相望。从这里经红海和苏伊士运河可抵地中海直达欧洲大陆，向东则直通阿拉伯海和印度洋。这条航线是全世界最重要的海上贸易通道之一。

正因为其重要的战略位置，美国、意大利、法国、日本都在此设立了军事基地。中国如今也正式成为吉布提军事基地“俱乐部”的一员。

今年6月，美国国防部发布中国军力报告称，继在吉布提建后勤保障设施后，中国将在与其长期友好关系的国家建更多基地。

对此，中国外交部批评说，美国在全球范围内有几百个海外军事基地，十多艘航母，但是美国却对中国正常的国防建设说三道四，指手划脚。

在中国方面看来，包括吉布提保障基地在内的军事设施，都是“中国正常的、合理的、必要的国防建设”。

Image caption 习近平2013年提出的"一带一路"概念，与其在2012年11月提出的"中华民族伟大复兴"和 "中国梦"一脉相承。

国际秩序

在世界范围内，经济头号强国美国在海外的军事基地数量最多。联合国安理会常任理事国当中，美国、英国、法国、俄罗斯都已经在海外设有军事基地。

随着中国经济跃居世界第二，在海外投资剧增、在海外的从业人员数量庞大，中国维护自身经济以及政治实力的迫切程度与日俱增。

在海外设立军事基地，显然符合中国日益增长的海外经济和政治利益。

中国《解放军报》周三刊登的社论还表示，未来中国军队"也将越来越多地走出国门、走向世界"，要当好世界和平的建设者和国际秩序的维护者。

曾几何时，美国被中国民众讥讽为“世界警察”。

如今，要实现中国领导人习近平倡导的"一带一路"构想，恐怕中国将承担更多维护国际秩序的“世界警察”职责。