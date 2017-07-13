保卫“唐楼”：香港居民反对拆卸战后旧建筑

图片版权 Facebook/Central and Western Concern Group Image caption 这些建筑当中有很多旧时代的独有特征

香港本地一些保护倡议组织正在游说推翻一项具有争议性的计划，反对拆除市区中心地带一些较低矮的经济住宅。

城市规划者将于周五（7月14日）召开会议，讨论这项由香港市区重建局提出的议案，这是由香港政府资助的一个法定机构。

管理当局希望拆除十多处从二战时期存在至今的二至五层高建筑，然后在这些地方重建两幢高层住宅大厦。

香港中西区关注组召集人罗雅宁说：“我们要求规划部门否决这个计划，重新考虑如何建设这个区域。”

这些被称为“唐楼”的建筑当中，有一些属于其特定时代的特征，比如弧形的露台和通风的楼梯，它们位于已经发展成时尚地带的苏豪区（Soho）。

图片版权 Facebook/Central and Western Concer Group Image caption 罗雅宁（左）呼吁规划者重新考虑对这个区域的建设计划

这一区域是很多当地人用餐和过夜生活的热门地，同时也有旅游巴络绎不绝地将游客带到附近参观景点文武庙。

事实上，自5月以来，香港旅游发展局一直向国际宣传这片区域，说它是“旧城中环”的一部分，适合游客步行观光。

而就在这些建筑的街对面，就是香港的元创坊（PMQ），一处由受保护历史建筑改建而成的艺术及餐饮区，极受当地人及游客欢迎。

保存特色

“你不会看到有游客在高楼前面自拍，”在香港拥有多处经济住宅物业的高思乐（Dare Koslow）说。他的物业包括一处宽敞通透的公寓，位于其中一栋被提议拆除的楼内。

“我们的老城正在被破坏，直到它不再存在。”

“这是一处非常有历史的街区，”他说，“它是在二战之后重建起来的。它不值得拆掉，然后被高楼取代。”

“这个住宅区将会完全失去特色，也会令我们在这里拥有一切失色。”

Image caption 高思乐认为，旧中环正面临被从地图上抹去的危险

高思乐在2005年买下1400平方英尺（427平方米）的公寓，他相信这所公寓如今应该价值300万美元（230万英镑）左右。

他强烈反对拆除的提议。

他说：“这不是钱的问题。其实，在2007年，市建局曾向我出价，想以我之前买的原价收购下来。我对这个地方有很深的感情。”

发展潜力最大化？

多年来，市区重建局一直试图收购它重建计划区域内的物业。

基本上，它需要得到同一区域80%以上受影响业主的同意，才能实施计划。

当局承认，在这些情况下，收购行动的成功率“并不令人满意”，于是他们就直接向城市规划委员会申请通过计划。

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作为对保护团队的回应，当局表示，计划内的建筑将不包括任何一处古物古迹办事处所列的历史建筑。

政府称：“由于在市区缺少用地，市建局会尝试将计划内的土地发展潜力最大化，增加住宅单位供应，以回应市区住宅单位需要的增加。”

活动人士则对此有异议，表示计划的住宅高层大楼所能增加的新住宅单位数量有限，同时会破坏历史街区的特色。

这些建筑到底是需要拆除的障碍物，还是值得受保护的历史，香港的城市规则者将必须在两者间作出决定。