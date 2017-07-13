京户有房不如不属羊 那英国人结婚也谈条件吗？

图片版权 Sina Weibo Image caption 相亲这个话题在中国并不新鲜，但最近一家中文媒体的报道又让它重新成为了社会热点。

"男，东北户口，司机；征：北京户口，没有遗传的轻度残疾也可以"，这是北京某公园相亲角里的一则广告。在这里，户口、籍贯、收入、学历、房产都要"明码标价"，门当户对是所有人的标准。

相亲这个话题在中国并不新鲜，但最近媒体的报道又让它重新成为了社会热点。

《香港凤凰周刊》的这篇文章里写到了发生在相亲角的许多状况。来这里的人大部分是单身青年的父母，他们的孩子或者是忙于工作，或者是不好意思亲自现身，又可能是不支持父母的决定，所以就出现了这么一番景象：大爷大妈们面前放一张广告纸，纸上三五句话概括自家孩子的条件，摆出自己的要求，然后一边留意其它人的广告，一边等着合适的人选来面谈。

相亲角里几乎看不到照片，所谓条件都是一些"硬性指标"，北京出生、北京户口、有房有车、名校毕业是最好的选择，但是大部分人只符合部分条件，所以需要做父母的仔细筛选。

门当户对最重要，京户有房不如不属羊？

图片版权 Lin Han Qiang Image caption 上海人民广场的“相亲角”，父母们忙着给孩子找对象。

去相亲角的人都希望能给自己的孩子找一个门当户对的另一半。其中户口是最重要的配备。在北京，有户口意味着有资格在北京买房买车，孩子可以在北京上学高考，可以说有了户口就有了在北京稳定生活的保障。

而北京户口并不好拿，据北京统计局数字显示，2015年北京有2170.5万常住人口，没有户口的外来人口有822.6万人，比重超过三分之一，并且由于北京在不断控制人口规模，落户指标也在缩减，拿到北京户口会越来越困难。在相亲市场上，一个北京户口比博士学历更受欢迎。

文章中一个外地青年的母亲说，自己的儿子坚持一定要找北京人，因为"外地人挣再多也要背好多年房贷，万一对方父母是农村的，没有医保和退休金，生病照顾还要他管，以后有了孩子也不好上学，还得花钱报课外班，但找个北京的就省事多了"。

有了户口也并不意味着你就是北京人，因为有了北京户口也不代表买得起北京的房，尤其是拥有优质学校资源的学区房，更不要提一些老北京口中的生活习惯、婚嫁习俗等区别。

图片版权 Sina Weibo Image caption “北京人怎么了？”一位网友问

在现场可以感觉明显感觉到北京人和外地人身份差异所带来的区别对待。有的北京大爷说，"我们不是看不起外地人，但有些外地人确实动机不纯，拿我们当跳板！" "外地人目的是什么？他们大量涌进北京，想尽办法跟北京人搞，占北京的便宜，占户口、占房子、占钱，什么都有了，最后又跟你离婚！"

但其实，就算闯过了户口、学历、房产关，也不一定就能配对成功。一位京籍京户、市区有房、名校毕业的女生就因为属羊而被许多大爷大妈遗憾放弃了，"你什么条件都好，要是不属羊我肯定选你当儿媳妇了！"

中国民间有"十羊九不全"的说法，许多年纪大的人认为属羊的人命不好，因此生肖是羊的人在征婚市场上有时不受欢迎。

英国也有地域标签 但婚姻需要谈条件吗？

不同地区的人有不同的标签并不是中国特有的现象。

BBC记者凯丽（Kerry Allen）表示，在英国，南方人和北方人之间也有对彼此的既定印象。通常北方人认为南方人更"时髦"、"经济条件好"，而南方人会认为北方人更"热情"，更容易聊天。北方人会更容易在地铁、公交车上跟陌生人交谈，而南方人一般会更保守。

图片版权 Other Image caption BBC记者凯丽表示，在英国，南方人和北方人之间也有对彼此的既定印象。

但像这样公开针对不同地方区别对待的事情在中国国内也引发了巨大争议。有网友表示，"这样夹杂着财富歧视，地域歧视，甚至封建迷信的东西，实在让进入二十一世纪的人们尴尬"。

同时还有大部分网友对这种结婚谈条件的行为表示反感，他们认为这样的婚姻观忽略了感情的重要性，仿佛把结婚看作是买卖。有网友评论"非要把爱情，谈成生意"，"这种婚，不结也罢！一种扭曲的社会状态"，"有这样的公婆以后嫁过去都要自己受气"。

但也有人从现实角度考虑，认为婚姻不仅仅是两个人之间的事情，门当户对的背景可以给两个家庭带来不少便利。

有网友写道，"男女双方都现实一点也挺好的，把条件都谈到明面上，合着（则）谈、不合则散，谁也不耽误谁。"

不管谁对谁错，可以预想到的是，只要不同户籍享受的不同待遇和高企的房价继续存在，这种征婚市场"摆条件"的现象也还会一直存在。