刘晓波如何参与《零八宪章》?

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诺贝尔和平奬得主、中国民运人士刘晓波因肝癌去世，终年61岁。他在2009年因“煽动颠覆国家政权罪”被判入狱11年，当年的刑事判决书多次提及《零八宪章》，但刘晓波却非《零八宪章》的首位起草人。

到底《零八宪章》是一个怎样的文件？为何刘晓波因《零八宪章》遭到中国政府的严厉判刑？

《零八宪章》有甚么主张？

《零八宪章》在2008年12月发布，适逢《世界人权宣言》公布60周年。《零八宪章》支持自由、人权、平等、共和、民主，要求修改宪法、三权分立、直选立法机构、保障人权等等。

中共前总书记赵紫阳秘书鲍彤之子、新世纪出版社负责人鲍朴认为，《零八宪章》内容温和。“《零八宪章》的大部份条款，中共的宪法的里头是有明文规定。因此，《零八宪章》只是要求政府去监督、实施这些宪法已经有的东西。”

中国专家、香港中文大学历史系客席教授林和立亦认为，《零八宪章》并无主张推翻中共或中国政府。

有分析指《零八宪章》主张联邦共和，建立中华联邦共和国，是最触碰中国政府神经的一条，不过外界无从证实这样的说法。

《零八宪章》受到甚么影响？

图片版权 AFP Image caption 捷克斯洛伐克的知识分子联署发表《七七宪章》后，1989年发生“天鹅绒革命”

《零八宪章》受捷克斯洛伐克的《七七宪章》所启发。1977年，当地的知识份子联署要求政府遵守《赫尔辛基协约》，保障人民的人权。不少参与联署的知识分子都遭到逮捕或囚禁，但他们仍然参与民主运动。

1989年，捷克斯洛伐克发生“天鹅绒革命”，以和平的方式从共产国家变为民主国家。

《七七宪章》仍然在世的签署者于周二（7月11日）发表联署信声援刘晓波，指中国当局对他的逼害“不公不法、不正不义”。

谁首先推动《零八宪章》？

首批《零八宪章》的签署者之一、异议作家余杰对BBC中文说：“据我所知道，最早有这个想法的是张祖桦先生及他的几个朋友，他们已经起草一份初稿……然后他们请晓波来加入、参与这个讨论跟修改。”

刘晓波另一名朋友野渡亦指出，张祖桦是《零八宪章》的第一执笔人，而刘晓波参与“修改、征求意见、征求联署”的工作。

野渡说，张祖桦虽然并无遭到关押，但也难以与外间接触。他去年底曾与张祖桦联系，但并不清楚现时张祖桦是否身处北京。

刘晓波在《零八宪章》发挥甚么作用？

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余杰说：“晓波介入以后，我觉得整个起了很大的变化。我们一起讨论用甚么名字，《零八宪章》这个名字也是晓波提出来的。”

“晓波也提出内容详细的修订，不仅是他一个的修订，他还去找来很多的学者朋友，像徐友渔、崔卫平等等很多北京自由主义派的知识份子。”

余杰形容，刘晓波参与《零八宪章》的起草工作后，文本内容“脱胎换骨”。

《零八宪章》首批签署人有303人，包括学者、律师、维权人士等等。余杰说，刘晓波在收集签名的工作中起了很大的作用。

刘晓波在自辩书上写到，他征集的签名大概有70人。

野渡亦是其中一个第一批签名人。他说：“《零八宪章》展示中国民间的公民面向未来中国社会的政治蓝图的构想。”

野渡说：“《零八宪章》第一批签名的303人包括体制内外（的人士），包括知识份子、草根阶层、普通维权者、中产阶级、商人等等不同的社会阶层。这个广泛的阶层的代表性，完全是基于刘晓波这个中心点才能凝聚一起。”

野渡形容，刘晓波是《零八宪章》的“灵魂所在”，而当局清楚明白这一点，所以要打压刘晓波。

为甚么刘晓波有相当的号召力？

图片版权 AFP Image caption 刘晓波和妻子刘霞

林和立指，刘晓波推动民主诉求温和、理论扎实，相对来说可行，这是其中一个刘晓波在知识分子当中声望很高的原因。

1989年北京学生发起示威的时候，刘晓波身在美国哥伦比亚大学进行访问。他决定回国，积极投入中国民主运动。六四事件后，刘晓波仍坚持推动民主，更三次身陷囹圄。

野渡认为，刘晓波的坚持彰颢“六四精神”，令他得到尊敬。“这二十年间他坚持不懈，包括和天安门母亲交往、为六四写文章纪念。”

“1999年到2008年这段时候，他关注社会时事，撰写大量批评文章并参与组结中国政治反对网络，例如是独立中文笔会。”