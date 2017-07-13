中国著名异议人士刘晓波病逝 国际社会反应

你的器材不支持播放多媒体材料 刘晓波是《零八宪章》的发起者和起草者。

中国著名异见人士、诺贝尔和平奖得主刘晓波因病去世。国际特赦表示，刘晓波是捍卫人权的巨人，他的病逝将给中国及世界留下永恒的遗产。

国际特赦组织秘书长赛迪（Salil Shetty）表示，“今天，我们为失去一位捍卫人权的巨人感到悲痛。刘晓波知识渊博，坚持原则，幽默风趣，富有人道精神。”

”几十年来，刘晓波不懈奋斗，努力推进中国的人权和基本自由。但是，他却受到中国政府的最无情，最残酷的打压。当局一再试图压制他的声音，却一次次遭受失败。 尽管多年来一直遭受迫害，镇压和监禁，刘晓波一直为自己的信念而斗争。”

赛迪指出，“刘晓波虽然去世了，但是他所代表的一切都将留下来。我们现在能够对他最好悼念，就是继续为中国人权而斗争，珍惜他所留下的意义重大的遗产。正是因为刘晓波，中国和世界数以百万计的人士受到感召，虽然面对打压，却勇敢地站出来为自由和正义而斗争。”

赛迪表示，“我们将与刘晓波的妻子刘霞以及他的家人站在一起。他们遭受了难以估量的损失。我们必须尽我们所能，制止当局对刘霞的非法软禁和监视，确保她不再受到当局的迫害。”

中国著名异见人士、诺贝尔和平奖得主刘晓波于2017年7月13日因病去世，终年61岁。

沈阳市司法局在其门户网站上确认了这一消息。

图片版权 Reuters Image caption 刘晓波入狱后，他的妻子刘霞一直被当局软禁。

刘晓波病逝的消息传出后，台湾总统蔡英文在个人脸谱网发文，对刘晓波的病逝表达哀悼。

蔡英文表示，“今晚，全世界关心中国人权的人，都和我们一样，为刘晓波先生的病逝感到无比哀恸。我要向这位人权斗士致上最高敬意。同时，也要向刘晓波先生的家属，特别是仍然遭到软禁的刘霞女士，致上最诚挚的慰问。”

蔡英文指出，2010年，刘晓波先生获得诺贝尔和平奖。颁奖典礼上，全世界的目光都聚焦在那张空椅子。现在，那张椅子确定永远等不到刘晓波本人。

蔡英文表示，刘晓波在《我没有敌人——我的最后陈述》曾经说过："我坚信中国的政治进步不会停止，我对未来自由中国的降临充满乐观的期待，因为任何力量也无法阻拦心向自由的人性欲求，中国终将变成人权至上的法治国"。

蔡英文指出，这是刘晓波的中国梦。期待中国大陆当局展现自信，推行政治改革，让中国大陆人民享有民主自由的天赋权利，并为两岸关系打开新的契机。中国梦不应是耀武扬威，中国梦应该把刘晓波先生的梦想也一起思考进去。落实民主，让每个中国人都有自由与尊严，才是值得骄傲的真正大国。

如果中国梦是民主，台湾会在中国大陆实现中国梦的过程中，提供必要的协助。蔡英文相信这是刘晓波先生在天之灵所乐见。刘晓波先生没有敌人，因为民主没有敌人。再一次向刘晓波先生一生的理想与坚持致敬。

人权律师腾彪说："哪怕现在不知道，将来会越来越多人了解他的故事、了解他过去的抗争。他做一个标志、一个符号，应该会显得越来越大的作用。"

自2002年与刘晓波相识的野渡说："这十几天来，我们作为晓波的朋友，都感到悲伤和愤怒。"

"我们要做的是，晓波三十年的坚持，一直为推动中国自由而做的努力，要将他的理想在中国实现。这对晓波来说是最大的诰慰。"

刘晓波好友、流亡海外的异见作家余杰说，"我更把他看作一个思想家……他的这些文章、这些思想，我觉得还会在未来中国民主化成为非常丰富的资源，成为养料滋润下一代的中国青年。"

刘晓波是中国知名作家，曾任北京师范大学中文系讲师。他是中国著名持不同政见者，曾任独立中文笔会主席，是《零八宪章》的发起者和起草者。

2009年，刘晓波因所谓"煽动颠覆国家政权罪"被判处有期徒刑11年，剥夺政治权利2年。

2010年10月，刘晓波因其多年来"推动中国民主化的努力"而获得诺贝尔和平奖。