著名异议人士刘晓波病逝 加深台港对中国疑虑

你的器材不支持播放多媒体材料 刘晓波是《零八宪章》的发起者和起草者。

诺贝尔和平奖得主刘晓波病逝，不只全世界哀悼，台湾官方也发表声明。但在未来，台港两地对中国的信任，恐怕只会下滑。

蔡英文："民主没有敌人"

台湾总统蔡英文于脸书页面上发文，并表示向"这位人权斗士致上最高的敬意"也对其妻刘霞致上"诚挚慰问"。

蔡英文引用刘晓波过去的陈述"我没有敌人"一文中，"任何力量也无法阻拦心向自由的人性欲求，中国终将变成人权至上的法治国"。蔡英文并认为，这是刘晓波的"中国梦"，中国当局应该展开自信，进行政治改革。

蔡英文也说，假设中国的中国梦是民主，台湾一定会在一旁提供必要的协助，这也是刘晓波"在天之灵所乐见"。文末，蔡英文再度重申，"刘晓波没有敌人、因为民主没有敌人"，表示致敬之意。

图片版权 Facebook Image caption 刘晓波过世后，台湾总统蔡英文在脸书上发文表示哀悼。

刘晓波的过世，也让台湾的政治人物对此批评，不论国民党或是民进党，皆有政治人物表示，刘晓波的病情原先可以控制，但是中国当局"恶意拖延"，最后让刘晓波的B肝恶化成不可逆的末期肝​​癌。

港台同声哀悼

香港方面也有政治人物表示哀悼，隶属"香港众志"的年轻议员罗冠聪，13日正逢生日，却碰到刘晓波过世，让他在脸书上直言是"最难过的生日"。

而日前的香港特首就职典礼，民主派人士也举办游行，当中不断高呼"释放刘晓波"的中英文口号，并发起签名连署。

台湾的太阳花学运领袖林飞帆，也同时在脸书发言"愿你安息，愿你用生命点染的这把火永恒烧下去"

台湾《中央社》也发布特稿，回顾2008年当时台湾记者访问刘晓波的情景。当时刘晓波除了阐述人权议题，也对台湾很感兴趣，表示想多跟台湾年轻人接触，聊聊他们对于国家的看法，也认为台湾民主进程值得中国参考。

刘晓波的动向一直备受台湾政党关注。2010年，当时刘晓波获和平奖时，时任总统马英九也表示，希望中国"尽速释放刘晓波，台湾对人权的关怀，是不分国籍跟国界的"。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 台湾公民李明哲3月入境中国后，至今仍下落不明。

两岸还能一家亲？

然而，就在刘晓波过世后，随之而来的将是全世界的质疑，而台湾对于中国政府的猜忌将会更深。 3月底时，中国政府才无预警扣押了台湾公民李明哲，中方同样以"涉及国家安危"为由，将李明哲关押至今。

李明哲妻子李净瑜，在接受BBC中文网访问时也表示，在见到丈夫本人前，她没办法信任中国官方的任何说辞，她也不敢想像丈夫会遭受什么样的待遇。而在此前，香港"铜锣湾书店"的店长林荣基，也因为出版中国当局不喜爱的政治禁书，被中国当局关押八个月。

刘晓波逝世也给了台湾人很大启发，在各大留言区与新闻频道都有讨论。许多留言也对中国当局有所批评，有些留言也表示："希望您能投胎到自由民主的国家，来生别再做中国人了"。

台湾政治大学台湾文学研究所教授陈芳明，在脸书发文表示对于刘晓波逝世"相当痛心"。并认为台湾人"绝对不能原谅共产党，中国民主的希望也死了"。

他更近一步指出，所谓"两岸一家亲"与"爱台亲中"的说法绝不要相信，因为我们面对的政权是"无血无眼泪"。刘晓波的离世，台港两地同声哀悼中，无形也把跟中国间的距离又拉得更远。