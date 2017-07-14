刘晓波逝世：社交媒体艺术家作品纪念中国异见人士

图片版权 Badiucao Image caption 艺术家巴丢草的漫画作品《一个自由的人》

诺贝尔和平奖得主刘晓波对于新一代的中国民主活动人士来说是一个启迪者，他的去世也受到政治题材艺术家们的纪念。

很多活动人士视他为争取民主理念的教父，并且向这个被中国当局列为罪犯的人致敬。

其中一种启发来自于刘晓波与妻子刘霞之间的爱情，后者一直身处软禁之下。

两人的这一张照片最近在他们的活动人士朋友之间传播，得到了很多人的共鸣。

图片版权 EPA

它启发了很多艺术作品，用以纪念他们之间的爱情，比如艺术家巴丢草这一幅《中国病人》

图片版权 Badiucao

身在澳大利亚的一名艺术家也在周三（7月12日）将该幅作品的另一版本画在了墨尔本一条街的墙上，同时呼吁释放刘晓波。

图片版权 Badiucao

著名政治漫画家变态辣椒也画了一幅，并发布到了推特上。

图片版权 RFA

中国漫画家小乖也从同一张照片中获得灵感 ，在推特上发布了这张用两根蜡烛象征这对夫妇的漫画。

图片版权 Xiaoguai

2010年，刘晓波不被允许前往挪威领取诺贝尔和平奖。

图片版权 Getty Images

颁奖礼上的空椅子成为了艺术家的灵感来源——比如巴丢草的这一幅。

图片版权 Badiucao

变态辣椒则将椅子和刘晓波的条纹睡衣结合，画了这样一幅纪念作品。