中国外交部：刘晓波案　已向外国提出抗议

图片版权 Reuters

中国外交部周五（7月14日）下午表示，已就刘晓波事件向外国提出抗议，指责外国干预中国的司法主权。

根据法新社的报道，外交部发言人耿爽指，中国已向美国、德国、法国和联合国人权事务高级专员提出抗议。

另外，刘晓波遗孀刘霞会否被允许到外国，中方并没有预设立场。

中国外交部周五（7月14日）曾凌晨回应刘晓波逝世的消息，指处理刘晓波案是中国内政，外国无权说三道四。

根据新华社报道，外交部发言人耿爽说：“我们敦促有关国家切实尊重中国的司法主权。”

“中国是法治国家。对刘晓波案的处理纯属中国内政，外国无权说三道四。”

外交部发言人指，刘晓波是触犯中国法律而被判刑的罪犯，而中国“从人道主义出发”，向刘晓波提供肝癌治疗。

不过，外交部网站并未能搜索到这段有关刘晓波案的回应。

中国媒体噤声

就BBC观察所见，截至周五下午，几乎全部中国媒体都没有报道刘晓波去世一事──除了新华社《环球时报》的英文版网站和中国环球电视网有报道以外。《中国日报》、人民网英文版则转发新华社报道。

中文的官方媒体都没有提到刘晓波逝世的消息。

图片版权 AFP Image caption 新华社英文版有报道中国医科大学附属第一医院举行的记者会

新华社的英文稿件中，引述治疗刘晓波的医生指，医院已以最佳的方法治疗刘晓波。

报道指，刘晓波在弥留之际有妻子及几名亲属陪伴。他们感谢医护人员的努力。

《环球时报》英文版发表评论文章指，西方令刘晓波“误入歧途”。

“当公众得知刘晓波保外就医的消息，中方一直专注刘晓波的治疗，但一些西方势力一直尝试将刘晓波事件转向政治化的方向，将事件当作‘人权议题’处理。”

图片版权 Reuters Image caption 《环球时报》指，西方把诺贝尔和平奖颁给刘晓波，是“绑架”他

“刘晓波弥留的日子被海外势力政治化。他们利用刘晓波的病情，提升自己的形像及妖魔化中国。他们对延长刘晓波的生命不感兴趣。当中方医生尽其所能去拯救刘晓波，他们还高声要求将垂危病人移至海外。”

“西方给予刘晓波光环，但这不会延续。将诺贝尔奖给他，西方‘绑架’了刘晓波。”

“刘晓波生在中国在近代史中经历最快经济增长的时期，不过他在西方支持下，企图与中国主流社会对抗。这决定了他悲剧性的生命。”