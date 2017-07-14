香港立法会宣誓风波：高院裁定非建制四议员丧失议席

图片版权 AFP Image caption 法院裁定姚松炎、罗冠聪、梁国雄及刘小丽即时丧失议席。

香港法院就去年10月香港立法会宣誓风波的另一起诉讼宣判，裁定非建制派议员梁国雄、刘小丽、 姚松炎及罗冠聪就职宣誓无效，丧失议员资格。

2016年立法会开议之际，一些民主派与“港独”派议员的宣誓被认为不庄重，时任行政长官梁振英联同律政司司长先后提起两起诉讼，要求撤销合共六名议员资格，中国全国人大常委会也针对香港《基本法》的公职人员宣誓条文颁布“释法”决定。

香港高等法院原讼庭法官星期五（7月14日）颁布判决书，裁定四人宣誓时不庄重，因此失去议席，有效期追溯至去年10月12日宣誓当天生效。

法院宣判时，四人正在立法会参加委员会会议，有关会议被马上暂停，会议主席其后宣布四人已丧失参加会议的资格。

这是继此前被裁决宣誓无效的两名年轻当选议员游蕙祯和梁颂恒之后，另外四名被禠夺资格的立法会议员——六名议员全为非亲北京派议员。

周五被撤销资格的四人在宣誓当时被监誓人裁定有效，但之后政府向法院提请司法复核，法院最终作出撤销资格的裁决。

四名议员被指宣誓时不庄重：姚松炎在第一次试图宣誓时在誓词中间加入了额外字句，刘小丽以每字间隔长达六秒的超慢速读完誓词，梁国雄携带象征2014年民主抗议运动的黄色雨伞宣誓，罗冠聪则将誓词中“中华人民共和国”的“国”字提高声调。

法官在判词中指，四人的宣誓方式清楚显示，他们没有打算作出真诚的宣誓，无意履行宣誓的责任，有违宣誓的原则。

作为中国的一部分，香港特别行政区立法会的宣誓词当中包括了效忠中华人民共和国以及香港特区基本法的具体字眼。

两派议员反应

亲北京议员对判决结果表示欢迎。

"我们的立法会是一个庄严的立法会，"建制派议员梁美芬告诉香港记者说，四名议员给予社会一个信息：他们根本不会效忠中华人民共和国以及香港特区基本法。

"这是给回一个很清晰的信息给社会。"

“今日我们四位议员面对的问题，不是我们四人的问题，”被撤销资格的议员之一梁国雄在判决后告诉记者说，“我们知道这样做是有结果的。”

他表示，立法会是香港唯一有选民直选的地方，判决结果“不能接受”。

另一名被撤销资格的议员刘小丽指责中共与香港政府以“萝卜和大棒”对待香港人。

“不要轻视这件事对香港的意义，”刘小丽说。

姚松炎则对曾经投票他的选民表示感谢，并声称他们的当选已经显示政府“惧怕”他们，因此香港政府“千方百计”要剥夺他们的议员资格。

去年当选成为香港立法会史上最年轻议员的罗冠聪则表示，政府将法庭“摆上枱”，利用法治达到政治目的。

四人被撤销资格后，意味着在补选之前，非建制派阵营在立法院占据议席不足三分之一，失去了否决权——政府在立法会提出的议案只需得到建制派支持，飞建制派的反对票将不足以否决议案。

政治团体香港众志发表声明，指责当局“辱没港人意志”。

声明指，六名被撤销资格的议员代表合共18.5万选民的选票，指责政府“打压民主人士”，是“香港民主的倒退”。