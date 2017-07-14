台湾来鸿：自制军武之路的坎坷与辛酸

图片版权 BBC CHINESE Image caption 台湾曾经在美国的协助之下发展教练机和战斗机

曾经饱受质疑和嘲弄的台湾"经国号"战斗机转眼间成军25年，民进党政府在上台之后也宣示开展"国机国造"、"国舰国造"等措施。

台湾军队的规模和经费有限，不能像日本与韩国那样在采购美国军备之外还能大量开发自制的军事装备，而台湾技术发展最为成熟的各式导弹，则是事涉敏感，不太能够公诸于世。

以称作IDF（本土自产战斗机）的经国号为例，当年虽然在台湾军方航空发展中心（如今汉翔航空工业的前身）多年努力之下正要初试啼声，却因为台湾有机会购得法国生产的战斗机以及美国的F16，生产数量最后被打了对折。

而台湾本身的重工业基础也不如日本与韩国，但是却又有政府采购法限制，原本是防范弊端的法律反而导致弊端重生，台湾的云豹装甲车、运输车辆在发展途中都发生了这种问题。

拿台湾一直想要拥有的潜艇来说，因为台湾的外交处境更无法与日韩两国相比，这使得台湾根本无法从正规的管道取得潜艇建造技术。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 潜艇一直是台湾希望能够取得的武器，但是多次受阻

蔡英文政府上台之后大声宣示要加强军事建设和自主国防，但是民进党向来和军方关系比较疏远，虽然军队国家化已经许多年，但是不少军人私下对以往抨击军人不遗余力的民进党的这种宣示感到"难以置信"。

而美国常年以高价出售军备给台湾，却又以"足够防卫需要"为理由而设下限制令台湾无法得到先进武器装备，虽然让台湾的军事专家们一直感到不满，自嘲是向美国交"保护费"，但是却也知道这是台湾不得不面对的现实问题。

接下来台湾要建造下一代的军舰，照目前公开的想象图和性能来看，除了导弹快艇之外还有搭载先进雷达系统、俗称的神盾舰，还有新一代的高级教练机等等，一切看似美好，但是是否真的可以提供台湾足够的自我防卫能力？

有句名言就是"国防不能仰赖对方的善意"，也许自制军备是一条比较昂贵也比较耗时的道路，但是对受到种种限制的台湾而言，似乎也是一条不得不走的路。