中共“新星”陈敏尔入主重庆 有望晋身政治局

图片版权 CNS Image caption 陈敏尔现年57岁，是中国政坛目前仅有三名1960年后出生的省委书记之一。（资料图片）

中国官方新华社报道，原贵州省委书记陈敏尔获任命为重庆市委书记。有分析认为，这显示他将在今年稍后举行的共产党第十九次全国代表大会期间，获任命为政治局常委。

官方履历显示，陈敏尔在2002年6月后任浙江省委常委，与时任省委书记习近平共事。2012年起转职贵州，至2015年7月任省委书记。

同年，中共总书记习近平视察该省，称赞陈敏尔管治有方，认为当地发展“大数据产业”有道理。

有香港媒体把陈敏尔喻为中共的“政治新星”，认为他成为重庆直辖市的“一把手”，显示他几乎肯定会晋身政治局。

但路透社分析认为陈敏尔“入局”还需要一点时间，因为他的任命距离共产党举行十九大只有数个月的时间，若相隔这么短时间便让他成为政治局一员将“不寻常”。

图片版权 CNS Image caption 原重庆市委孙政才政治去向未明。（资料图片）

新华社的报道并没有注明原重庆市委孙政才将“另有任用”，这与其他大部份不是因为受查而免职的官员不同，惹来猜测。

曾有分析指他有望获习近平培养成自己的接班人，但中纪委巡视组在2017年2月批评重庆市委“领导弱化”，“学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神有差距”，选拔官员也“把关不严”。

路透社也引述消息指，中纪委早前批评他未尽全力去除前重庆市委薄熙来的影响，对他“不再重用”。