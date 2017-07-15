澳战史专家：印度自欺欺人 中印或重启战端

图片版权 Getty Images Image caption 中印边境问题长期存在。

常有人说，中国民族主义相当危险，会导致国际争端恶化。但在目前的中印边境摩擦中，印度的民族主义是否也值得关注呢？

中印军队在两国边境锡金段持续对峙已有一个月，双方各执一词，互不相让。

印度指责中国试图通过在洞朗地区修筑道路改变现状，而中国则说印军越过已定边界进入中国境内，"性质非常严重"。

研究1962年中印边境战争的权威战史专家、澳大利亚籍英国记者内维尔•马克斯维尔（Neville Maxwell）认为，两国军队在边境对峙很危险，甚至可能导致第二次中印战争。

他在香港《南华早报》的《本周亚洲（This Week in Asia）》栏目著文写道，要避免冲突，就必须无条件展开全面的中印边界谈判。

但马克斯维尔认为，开展谈判的难度很大，因为印度国内的敌对情绪和"扭曲的群体受害者心态"使政府难以扭转政策。

渴望复仇

图片版权 Getty Images Image caption 中印两国曾经在1962年爆发边境战争。

马克斯维尔曾任伦敦《泰晤士报》驻南亚记者，期间报道了1962年的中印边境战争。

他后来著有《印度对华战争》一书，指出该战争实际上是由印度挑起。这本书被认为是研究中印战争的权威史学著作。

马克斯维尔在《南华早报》的文章中写道，印度方面一直维持着两个自欺欺人的幻觉。其一是"中国无端侵略"，而印度是无辜的受害者。

他说："尽管这个神话早已在国际上被揭穿证伪，但在印度却在军方和政界高层酝酿出一种复仇的渴望。"

而更严重的一个幻觉是，印度的领土范围是上千年的历史自然形成的。尼赫鲁总理曾在1954年称，印度以历史研究为依据单方面确定的边界，"任何其他人都无权讨论"。

因此，尽管北京屡次要求进行边界谈判，但尼赫鲁拒不理睬，而他的继任者也都坚持这样的僵硬立场。

不仅如此，所有接受过教育的印度人，都被灌输"中国占领印度领土"的虚假观念。这种国内氛围使边界争端很容易发展为危机。

谁挑起摩擦？

Image caption 发生对峙的洞朗地区位于不丹印度中国交界处。

那么，这次的摩擦事件是哪一方挑起的呢？印军是否非法越界进入中国境内？

印度外秘苏杰生日前说，双方拥有很长的边界线，且都未实际划定，出现了分歧都可以像以前那样得到解决。

但中国外交部发言人耿爽在7月12日的例行记者会上表示，锡金段边界是目前唯一一段已经划定的中印边界，印军此次越界"与以往双方边防部队在未定界地区发生的摩擦有本质区别"。

马克斯维尔支持中方说法。他说，此次冲突的地区是中印之间仅有的一段无争议边界。按1890年《中英会议藏印条约》定下的边界来看，印军指挥官，不管是擅自行动还是遵守上级命令，确实指挥士兵进入了中国领土。

印度声称这是中国、印度和不丹的三方问题。但马克斯维尔说，不丹并非真正独立，而只是印度控制下的傀儡。印度有一个旅的军队永久驻扎在不丹境内。

冲突经过

图片版权 AFP Image caption 中印边境上的印度士兵

这次冲突发生的地点是中国称为洞郎（Donglang）、印度称为都克栏（Doklam）的一片边境高地。冲突的起源是印度阻拦中国在该边境区域扩建道路。

这片高地位于中国南部、印度东北锡金邦以及不丹的交界地带。中国和不丹在这一区域有领土纠纷，而印度支持不丹。

不丹是目前中国14个陆地邻国中唯一一个没有和中国建交的国家，但和印度关系密切。中不建交的最大障碍正是划界问题。

印度的关注点是，一旦中方完成了这些道路建设，中国军力会更加方便地覆盖在战略上十分敏感的"咽喉地带"，这一20公里宽的咽喉地带是印度本土和7个东北邦的连接走廊。

印度军方人士告诉区域问题分析专家苏比尔•包米克（Subir Bhaumik）说，印方抗议并阻止了中国的修路人员，这导致中国军队冲进印军防区并毁掉了拉顿（Lalten）前哨的两个碉堡。

中国方面则表示，印度边防部队阻止中国修路，妨碍了中国方面的"正常举动"。中方要求印军立即后撤。