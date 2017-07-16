立法院打架：台湾“家丑”中隐藏的民主危机

图片版权 CNA Image caption 台湾国会再度爆发激烈冲突，视频透过网络传到全世界。

台湾国会因为议案审核问题再度爆发激烈冲突，打架视频也透过网络广为流传。但这其中也隐藏着台湾民主深化的危机。

7月14日，台湾的国会因为内政"前瞻计划"法案的审核与通过，再度爆发激烈冲突。不只在国家法律最高殿堂丢椅子、砸水球，甚至也有国会议员遭到殴打，虽然没有演变成流血冲突，但台湾国会的形象全都被录了下来。

这些激烈地打斗场面也被广传，成为国际媒体报导的对象。除了英国各大媒体外，美国CNN也罕见地创下超过100万的点阅。甚至连远在非洲的尼日利亚与东南亚的泰国等当地电视台都做了报导。

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"家丑外扬"

许多台湾网友看见自己国家的国会出现激烈冲突，纷纷表示"丢脸"，甚至认为"家丑外扬、人民选他们不是来打架的"，让外国人看见台湾民主的糗态。然而也有网友自我解嘲表示，跟东欧有些国家国会丢烟幕弹，甚至冲进去直接摔角相比，台湾这几年的国会冲突已经"相对温和"。

台湾的国会过往在戒严时期，由于一党专政的缘故，并没有发生太过激烈的动作。直到1987年解严后，1988年即出现了当时民进党不满总预算案的审核，让当时的立委跳上主席台，随即发生激烈扭打，也成为台湾史上首例。

尔后的90年代，台湾国会的"打架潮"一度广为世界所知，再进入2000年代政党轮替后，这样的情景虽然有趋缓，但每当国会再发生冲突时，过往打架的"黑历史"还是会重新唤起老一辈台湾人的记忆。

集权式完全执政

对于台湾国会再度发生激烈冲突，台湾成功大学政治系教授梁文韬则感慨"民进党正在重蹈国民党以前的覆辙"。

梁文韬分析国会打架的远因，是因为现在执政的民进党不只总统，国会也是拿下过半席位下，让民进党可以强势通过法案，也让国会少数的国民党用此方式来激烈对抗。然而梁文韬也说，过去2008年马英九执政时，也是国民党国会过半，民进党也是用这样的方式来激烈抵制议事。

综观这起冲突，也是肇因于民进党推行的"前瞻计划"法案受到国内质疑，而在民进党仍然要透过国会半数强势表决情形下造成的结果。

梁文韬给这样的现象起了个名，叫做"集权式完全执政"。

梁文韬认为，当初国民党就是在2012年马英九连任后，开始放开手去用国会优势来强行表决各项议案。然而梁文韬也分析，就是这样的行为让台湾很多民众感到不满，"这种由上而下的集权式完全执政，最后也让国民党丢了政权"。

就他所观察，现在的民进党开始在重蹈以前国民党覆辙，认为有了国会多数一切可以为所欲为，但其实他关注的地方是，所谓扩大内需的"前瞻计划"是否有更多公民可以"由下而上"来参与讨论的机会？

Image caption 梁文韬："民主不是四年一次的投票就算了。"

民主缺乏深化

梁文韬感叹，台湾解严三十年来，民主的进程正在碰到转型阶段，尤其公民的意识已经渐渐起来，他们有权利知道自己的纳税金，政府会用在什么方向。像现在的"前瞻建设"就是缺乏更多沟通，让公民参与讨论的机会也变少，纵使通过，只会徒然增加更多公民的不信任。

梁文韬担心的是，过去国民党与现在民进党这样的作为，会失去让台湾民主深化的契机。"民主不是四年一次的投票就算了"，他认为选举只是现代公民素养的其中之一。除了选举，罢免、创制、复决等权利培养都需要加深。

台湾过往在教科书上，有"公民与道德"科目，然而在2006年后的教材中，才添加了许多如"公民不服从"等其他意识培养，也因此现在年轻一辈的公民科学习中，才会有所谓"监督政府"的意识。

而台湾的选举风气，从以前至今都还是要以"钱"为主，在选举时没有金主赞助、或是庞大资金来造势的话，通常都不太会选上。梁文韬认为老一辈这样的选举风气必须改善。

他补充："香港虽然也有其议会的问题，但至少他们在选举时，金额与支出都会受到限制。如果超出预算，或是有不正当地收受补助，廉政公署立刻就来查，我很不希望看到未来台湾还是有用钱堆出来的政治人物，那是不真实的"。

这次的国会打架事件，视频意外流出到各大国际媒体网站，也让台湾当局自豪的民主经验再次受到打击，也许依旧证明一句老话，自由还是要建立在完全的自律上，不能用破坏他人的自由来解决问题。