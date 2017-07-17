忆当年："民族救星"与马屁文化

图片版权 BBC CHINESE Image caption 台湾首次"国造"轻型教练机因为作为蒋介石的生日礼物而称为介寿号

台湾在民主化之前曾经经历一段如今看来似乎是不可思议的年代，那是一个上下充满着拍马逢迎还有阿谀奉承的年代。

1949年，蒋介石来到台湾，把台湾当作是所谓的"复兴基地"，朝思暮想的就是"反攻大陆"、"解救大陆同胞"，但是他面临了一个重大的挑战。

虽然蒋介石号称领导中国对日抗战八年、"赢得最后的胜利"，不过对被日本统治了五十年的台湾而言，人民对他是陌生的、因为日本在战时的宣传，所以人民对他的印象可能还是非常负面的。

更何况两年之前，国民政府大力镇压228事件，对"退一步即无死所"的蒋介石而言，台湾并非所谓的"顺民之地"，而跟着国民政府撤退到台湾的大约两百万军民，不但未必每个都是对他忠心耿耿，也许还有不少人质疑这位把大陆江山丢掉的"世界伟人"。

蒋介石在台湾"复行视事"之后，为了巩固在台湾的执政，国民党政府对内政肃异己、对民间则是启动了后来被戏称为"造神"的行动，伴随而来的就是如今看来是逢迎拍马的荒诞行径。

六十年代，蒋介石身体状况还可以，故而几乎每年都会在纪念辛亥革命的双十节发表讲话，内容大同小异，无非都是反攻必胜、建国必成、"消灭万恶共匪、解救大陆同胞"，讲稿最后循例由蒋介石带领众人高呼三民主义万岁、中华民国万岁，但是结束之后，他身旁的各级官员就会立刻举拳高呼"蒋总统万岁、万岁、万万岁"，然后奏起从戎乐，蒋介石夫妇面带笑容挥手致意转身离开发表演讲的总统府阳台。

历史课本从三皇五帝一路到民国34年（1945年），但是不提之后大陆如何"江山异色"，每到10月31日也就是所谓的"总统蒋公华诞"，政府控制之下的电视台和广播电台就播放"领袖、领袖、伟大的领袖、你是大时代的伟人、你是大时代的舵手..........."，歌颂这位"民族救星"。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 蒋介石1950年在舟山群岛撤退之后写给胡琏将军的亲笔函，内容明显看出当时对战局担忧不已。

当年台湾要发展航空工业，从美国民间弄来了一种双座轻型螺旋桨飞机的蓝图，以克难的方式生产了第一架"国造"轻型教练机，并在蒋介石生日的时候"呈献"祝寿，故而命名为介寿号。

后来台湾取得美国授权在台湾装配F5E型战斗机，也是循例在蒋介石生日的时候"呈献"祝寿，取名为"中正"号，如此的例子不一而足、比比皆是。

虽然如此，也不见得所有的逢迎拍马都能取得欢心，例如台湾不少地方都有中正路，但是中央政府"播迁"所在地、临时首都--台北市却没有，这是为什么呢？据称原本是有此一计划，不过这条路既然是主要干道就会很长，很长又会与多条其他干道交叉、交叉按照习惯就会分段，也就是中正路一段、二段. ........，因此被认为"甚为不宜"，所以台北没有中正路，而分布在台湾的中正路也因此没有分段。

在台湾民主化之后，这些在现在看来荒诞不经的行径虽然已经不复存在，而对经历过那段日子的人而言，如今想来可能会哑然失笑。