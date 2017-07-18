黎智英出售《壹周刊》员工忧易主后编采方针受影响

图片版权 Getty Images Image caption 香港壹传媒创办人黎智英

香港壹传媒周一（7月17日）宣布，拟将旗下《壹周刊》等多本杂志出售予香港商人黄浩，作价5亿港元，其中3.2亿元支付壹传媒，1.8亿元注入杂志业务。交易细节尚在磋商中，但预计交易会在九月底完成。

除了《壹周刊》外，壹传媒还会出售《忽然1周》、《FACE》（包括前身《壹本便利》）、《ME!》及《Next+One》的香港及台湾的业务。

员工工告中，壹传媒行政总裁张嘉声说：“在过去数年，我们看到了新闻媒体从纸媒转型到数码化的演变。这是一个无法抗拒的潮流。”

“今次决定出售旗下杂志，是整个转型计划一个重要部分，亦显示了整个转型工程已基本完成。”

图片版权 Getty Images Image caption 黎智英也出售《壹周刊》等多本杂志的台湾业务

《壹周刊》于1990年创刊，在香港与台湾都深具影响力。香港的《壹周刊》曾深入报道多宗轰动性的新闻，包括曾绑架李泽巨的“大富豪”张子强的新闻、专访已故华懋主席龚如心、首位华人诺贝尔文学奬得主高行健等等。

另一方面，《壹周刊》亦引进“狗仔队”，也有不少人认为该刊带起了八卦新闻的风潮。

黎智英曾声言不会卖盘

图片版权 Getty Images Image caption 外界关注黎智英以后会否出售《苹果日报》

《壹周刊》卖盘消息传出后，壹传媒创办人黎智英未有公开回应。

早前已不时传出黎智英有意出售旗下刊物，然而他一直否认有此意愿。2013年黎智英接受电台访问时回应传闻说：“我卖了一我一世变契弟（广东话骂人的说话），我怎么会愿意做？我现在又不是没有钱。”

另外，他于去年二月亦在自己专栏写道：“外面传我卖壹传媒绘声绘影。是的，几位大人物试图找我谈买卖的事，我都拒绝了，没有跟任何人谈过，以后也不会。香港传媒需要有不同的声音，卖了我给人闹死。钱不是大晒的，给我多多钱我都不会做契弟。”

行政总裁张嘉声于周一的员工大会转述，黎智英对卖盘感到“伤感”。“见证壹仔（《壹周刊》）创造香港历史、辉煌成绩，但到最后要转手，算是完成一个使命。”

至于黎智英早前有关卖盘的言论，张嘉声说黎智英指的是壹传媒，并非《壹周刊》。

纸媒寒冬、政治打压

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近年来，壹传媒业绩录得亏损。根据6月发布的业绩，壹传媒于2016/2017年财政年度，录得3.94亿元的亏蚀。

面对总收益下降，壹传媒指：“此乃主要源于本集团印刷刊物在香港及台湾的广告收益大幅下跌。”

“读者逐渐习惯阅读免费网上媒体而放弃印刷刊物亦有密切关系，以致本集团刊物的发行收入下跌。”

图片版权 Getty Images Image caption 汇丰银行于2013年停止在壹传媒下广告，银行指是商业决定

壹传媒旗下传媒立场反建制、反北京，政治立场疑似令其遭受打压。壹传媒高管马克‧西蒙（Mark Simon）于2014年接受《纽约时报》报道，汇丰银行及渣打银行受中国政府影响，自2013年结束与壹传媒的长期合作关系。

当时，两家银行都指这只是商业决定。

行政总裁张嘉声于周一说：“如果没有政治打压，壹传媒今日（的规模）会比TVB（无线电视）更大，好可惜我们面对广告杯葛，致面对财困。”

黄浩是谁？

图片版权 Facebook Image caption 如果交易顺利完成，黄浩将成为《壹周刊》新东主

黄浩是一名在香港知名的商人。由于他的妻子是一位女明星，早前有关他的报道常于娱乐、社交版面出现。

至于黄浩的背景及资金来源，外间并不知道详情。黄浩早前从事饮食生意，至2013年以两亿元收购《都市日报》，开始涉猎传媒业。两年前，黄浩创办《E周刊》。

黄浩七月初以四亿元出售《都市日报》等业务，买家是一家香港金融公司。

黄浩对收购壹传媒的兴趣有迹可寻。《壹周刊》早前报道指，2014年黄浩自行注册“苹果日报集团”、“壹传媒集团”、“苹果娱乐”等三间公司。当时黄浩未有详细回应举动背后意义为何，只说是“商业秘密”。

外界担心，黄浩资金来源不明，或会影响《壹周刊》的编采方针。

黄浩周一接受“香港01”访问时表示，在澳洲留学时已有留意《壹周刊》，指杂志敢言大胆，如他钟爱的超级英雄类似。

他说：“对我来说，壹仔（壹周刊）是非卖品。”

“你问问《都市日报》的前员工，这四年我给他们完全的编采自主。”

黄浩接受《苹果日报》访问时说，会尽量保持《壹周刊》的风格。

员工反应

《壹周刊》卖盘消息传出后，员工抨击股东及领导层的决定，更有人质疑为何不结束《壹周刊》。

《壹周刊》副社长兼总编辑黄丽裳出席员工大会上曾饮泣，情绪激动。《苹果日报》报道，她曾在高层会议激动拍枱，并形容出售《壹周刊》的决定犹如“卖员工到妓寨”。

黄丽裳表示，她在交易完成后会离开《壹周刊》。

壹传媒工会发表声明：“与《壹周刊》分离，如同痛失手足。”

“本会忧虑相关同事饭碗不保之余，也对该刊能否维持敢言作风有极大保留。本会同时谴责集团管理层漠视员工，营运方针朝令夕改、黑箱封闭，尤其在出售旗下媒体以至外判等重大决策上，欠全体员工一个明确交代。”