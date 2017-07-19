中美全面经济对话在即 双方要什么？

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"中美全面经济对话"（CED）星期三（7月19号）将在华盛顿举行。中美两国各要什么？

美国财长努钦（Steven Mnuchin）和商务部长罗斯（Wilbur Ross）周二表示，他们希望本周与中国就进一步放宽美国企业在中国消费市场的准入达成具体协议。

努钦还表示，希望中国取消对外资在中国金融服务企业持股的限制，允许美国企业更全面地参与中国金融服务市场，并消除中国信息通信技术领域的贸易壁垒。

中国国务院副总理汪洋率团访美。在欢迎午宴上，汪洋表示他清楚川普政府有"买美国货、雇美国人"的经济政策，但中国也有人主张"买中国货、用中国人"。

汪洋也表示，双方都应清醒认识，"中国人不可能不买美国货、美国人也离不开中国货"。汪洋称，美国高科技产品出口中国仍受限，且出口比例不断下降。

汪洋也承认中国市场不够开放，存在对外资企业的法规松绑、打击仿冒和发展绿色经济上等问题。

全面对话如何而来？

图片版权 AFP Image caption 美国将于14年来首次对中国出口牛肉。

"中美全面经济对话"由中美从2006年开始的双边对话更名而来。

今年4月，中美国家领导人在美会晤后宣布两国将建立外交安全对话、全面经济对话、执法及网络安全对话、社会和人文对话等4个高级别对话机制。

罗斯表示，4月宣布的一些初步协议是特朗普政府"百日新政"计划的一部分，旨在降低美国对中国的贸易逆差，这是个"很好的开始"。

协议还包括美国于14年来首次对中国出口牛肉。

外界如何解读对话成效？

美国前总统奥巴马的中国政策顾问多拉尔（David Dollar）和海斯（Ryan Hass）称，他们对话成效持"保留意见"。

他们周二共同在博客中写到："川普政府或许会跟随前两任总统的政策：甜言蜜语哄中国变得更加开放，但会避免强硬措施。那会伤害双方的经济关系。"