刘晓波“头七”：团体发起全球公祭

图片版权 Reuters Image caption 早前香港民众游行悼念刘晓波

有团体周三（7月19日）发起公祭，呼吁民众在全球各地祭奠因肝癌去世的诺贝尔和平奬得奬者刘晓波。

“自由刘晓波工作组”早前在网上呼吁，希望民众于周三北京时间晚上八点在全球各地悼念刘晓波。工作组公布公祭步骤：摆放空櫈、默哀及三鞠躬、竖举三指（寓意抗争、自由、希望），又指最佳纪念地点是海或江边。

工作组鼓励民众竖举三指时与空櫈合照，并加上#withliuxiaobo的标签，上载图片到推特、Facebook、微信、微博等社交媒体。

另外，香港支联会亦于同样时间在金钟添马公园举行刘晓波追思会。

刘晓波在7月13日于沈阳中国医科大学附属第一医院因肝癌逝世。周六他的遗体被火化后，在大连海葬。外界质疑海葬违反家属意愿，但刘晓波哥哥刘晓光在沈阳市人民政府新闻办公室召开的记者会上指，刘晓波海葬安排体现了国家对他们的“人文关怀”。

中国人权民运信息中心：刘霞“被旅游”

图片版权 Reuters Image caption 刘霞和家人参与海葬仪式

总部位于香港的中国人权民运信息中心周三引述刘霞亲属指，在弟弟刘晖的陪同下，刘霞仍在云南“被旅游”，而姊弟两人都未能直接致电北京的亲人。

中国人权民运信息中心又指，刘晓波亲属周三会“隆重拜祭刘晓波”。不过有家属表示，今天刘晓波亲人仍遭国保严密监视，无法到海边，所以拜祭会在家中举行。

异见人士前往大连祭祀后被带走

两名异见人士姜建军、王承刚周一到大连老虎滩祭奠刘晓波，但推特有人指，姜建军周二被大连派出所带走。

BBC中文曾尝试联络姜建军妻子，但未能取得联络。

另外，刘晓波好友野渡在推特发表推文：“警察现在带我外出旅游，手机关机一天。”