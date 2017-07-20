中美全面经济对话：贸易赤字是焦点 无重大突破

图片版权 AFP Image caption 美国财长努钦（Steven Mnuchin）（左）和中国国务院副总理汪洋

中美全面经济对话的第一轮经济谈判于周三（7月19日）在华盛顿结束。美国称，中国同意减少贸易逆差，但无重大突破。

谈判前正式开始前，美国指责中国不够开放，造成了中国对美国的3009亿美元贸易顺差。中国则指责美国高科技产品出口中国仍受限。

美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）在会议开幕式致辞时，坚称中国在过去15年对美的出口增长百分之两百的情况需要改变。

罗斯称："如果这是自由市场角逐的结果，我们可以理解。但这不是。"

"我们现在该以更公平互惠的方式平衡彼此的贸易关系。"

美国强硬的口吻像是对特朗普竞选时的遥相呼应，即攻击北京的不平等贸易政策。

但今年美国总统和中国国家主席习近平于今年4月会晤后，推出了百日合作计划。有了一些微小的成就，比如中国进口美国牛肉、承诺消除美国信用卡的交易障碍等。

中国怎样应对？

中国国务院副总理汪洋率团谈判。在会议开始时他说，双方应保持良好对话，并警告不要开始走上贸易对抗的道路。

汪洋认为，对话不能立即解决所有分歧，但对抗会马上给双方利益带来损害。

发布会取消

双方会谈后未发表任何联合声明，美国方面先宣布美方原定的会后记者会取消。随后，中方也宣布取消原准备好的会后记者会。

双方也未解释取消的原因。外界分析人士认为，这是双方谈不拢的迹象。