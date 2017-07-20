重庆突然换将展示习近平十九大权力布局

图片版权 CNS Image caption 陈敏尔现年57岁，是中国政坛目前仅有三名1960年后出生的省委书记之一。（资料图片）

法新社引用分析人士的话称，中国直辖市重庆近日突然更换市委书记，展示了中国领导人习近平在今年秋天的共产党十九大上巩固自己权力的野心。

作为习近平曾经助手之一的陈敏尔上周被迅速任命为重庆新市委书记，取代了被广泛认为有机会角逐下一届中共政治局常委的原市委书记孙政才。

法新社称，这场发生在西南直辖市重庆的权力震动可能传递出一个信号——习近平正想方设法布局，于即将于秋季举行的十九大上在中共最高领导层中摆放更多自己的支持者。

外界普遍认为习将在这次会议上得到留任，并开始自己的第二个五年任期。但目前尚不清楚的是，哪些现任政治局常委将会退出，又有哪些新人进入这个7人组成的中国最高领导层。

被陈敏尔取代的孙政才是中共政治局25名委员之一。孙原本被认为极有可能进入政治局常委行列。

人口超过3000万的直辖市重庆曾经的领导人是薄熙来。5年前，薄熙来在习近平倡导的反腐运动中成为落马的最高级别官员之一。当时的传闻称薄熙来和其盟友试图在2012年阻止习近平掌权。薄熙来目前正在狱中执行终身监禁。

今年2月，中共纪检部门公开指责孙政才工作不力，这让他的政治前途蒙上阴影。

图片版权 CNS Image caption 原重庆市委孙政才政治去向未明。（资料图片）

《重庆日报》报道称，陈敏尔到任后立即对官员发表讲话，要求"绝对肃清薄熙来案的恶劣影响"。

官方没有对这次人事更替的原因作出说明，但香港《南华早报》透露，孙政才正在接受组织调查。

北京理工大学教授胡星斗认为，未能清除"薄熙来流毒"极有可能是孙政才遭到撤换的原因。

但"撤换的原因也可能是因为他（孙政才）直接或间接地影响了习近平在十九大上的计划，"胡星斗说。

胡星斗说，陈敏尔是习近平"之江新军"重要成员，受到了习的高度信任和倚仗。

法新社引用上海政法学院副教授Chen Daoyin的分析称，这次调任已经"粉碎"了孙政才今年秋天成为政治局常委的希望。更重要的是，这次调整是习近平消除前任胡温政权接班系统的行动。

Chen Daoyin表示，撤换孙政才是习在北戴河会议前向政治对手发出的警告。这一决定显示"习才是党内决定性的声音。他能够按照自己的意愿进行人事安排。"

接班人？

提拔陈敏尔可能是习近平为未来十年进行权力布局的重要步骤。

虽然中国领导人只能担任两个五年任期，但有分析指习近平想在离任之后保持影响力。

另一位研究中国政治的专家Ling Li表示，今年只有56岁的陈敏尔比大多数习近平的追随者年轻得多。如果能在这届党代会进入政治局，那他能够至少待上两到三届任期。

"因此在习的整个权力布局中，这个任命非常关键，是战略性的。"

Chen Daoyin说得更明白，"这位重庆的新领导以后会是习的接班人。"