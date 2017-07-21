笼中格斗男孩视频引发中国孤儿问题辩论

图片版权 xinhua Image caption 梨视频播出的短视频被配以"格斗孤儿"的标题在社交媒体广泛传播

12岁男孩在笼中格斗的视频引发网络关于中国孤儿困境的激烈辩论。报道说，中国西南城市成都的格斗俱乐部收养了数百年幼失去父母的男童，抚养并培训他们格斗。

中国一个私营直播视频网站梨视频播出的短视频，被配以"格斗孤儿"的标题在社交媒体广泛传播，其中有两个少年在一个八角铁笼中进行残酷格斗。

一个少年将另外一个击倒后继续不停地击打被击败的匍匐在垫子上的少年的头和身体。

赛场上有身穿比基尼的模特，一名男子对麦克风讲话煽动观众情绪，他说这是"这些娃娃在为自己的命运奋斗"。

恩波格斗俱乐部的创始人对纪录片制作者说，他们并不随便接受被当作孤儿送来的儿童，必须是经过当地民政部门认定，盖章的孤儿他们才接受。

俱乐部的大部分孩子来自中国数十个少数民族，其中包括藏族。国家所有的媒体"北京新闻"的报道指责该俱乐部剥削儿童。

据报道，成都这家格斗俱乐部收养的少年大多是来自阿坝州和凉山州的困难家庭。这些孩子的原生家庭有的一年收入基本只靠挖一些贝母和虫草，年收入在10000到20000人民币之间。

摧残儿童，帮助儿童？

《新京报》周五发表的社论说，"如果他们经受严格训练并且参加激烈格斗比赛的时候，享受到法律规定的受教育的权利吗？"

儿童格斗也成为中国社交媒体微博上激烈辩论的话题。一位博客作者说，"鼓励使用未成年儿童参加暴力性质的商业表演，同时剥夺了他们的薪酬，这是违法行为。"

不过也有人说，没有这个俱乐部，这些男孩会流落街头，甚至会沦落犯罪生活。还有网友说，对于失去双亲的孩子们来说，生活是一件很艰苦的事，在生存之外学到一技之长，是一件好事。

一个名为小龙的14岁男孩在纪录片中说，他很高兴能安全地生活，吃的也很好，也不用花钱。

"因为这里什么都有，吃，住，穿。这边的好吃多了（比家里）。有牛肉和鸡蛋，而在老家的时候只有洋芋。"

他还说，要是回到家乡，就有可能干苦活，要打工。许多孩子刻苦训练，担心被淘汰回家。

俱乐部的创始人恩波本人出生于四川阿坝，幼年丧父，经历过贫困生活。后来恩波练习格斗入伍成为武警，曾经在军事比武中获奖。

恩波说，他的俱乐部收养这些孤儿训练也是为了让这些孩子得到更好的照顾，帮助这些孩子，成为对社会有用的人。

最近的官方数字显示，在2015年底中国有50万孤儿，其中不到20%由国家抚养，只有5%被领养。

2012年在中国西南的贵州省有5个流落街头的男孩被发现在垃圾箱中死去，他们死前在垃圾箱里面生活取暖。