歌手贾斯汀·比伯为何遭中国封杀？

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北京文化局的官方网站称"不宜引进有不良行为的演艺人员"，剑指加拿大的年轻流行歌手贾斯汀·比伯（Justin Bieber）。

北京文化局称"Justin Bieber是一个有歌唱才华但也是一个有争议的年轻外籍歌手。据了解，作为一名公众人物，他在境外社会生活及在国内演出活动中曾有一系列不良行为引发公众不满。"

北京文化局的回复是回应一位网友质疑为何不允许贾斯汀·比伯来华演出。网友称"Justin Bieber获得过多次大奖，肯定有他的才华、过人之处。"

北京文化局还在官方回应中称，希望"Justin Bieber在成长过程中不断完善自己的言行。"

分析：BBC驻北京记者沙磊（John Sudworth）

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在中国的敌对外国势力名单中，官方在达赖喇嘛和台湾分裂主义者之后又增加了贾斯汀·比伯的名字。

这个消息来自北京市文化局的一则回复网友的声明：为什么在歌手即将开始亚洲巡演，却未在中国大陆安排任何场地？

回复中确实承认贾斯汀·比伯"有歌唱才华"，但因为所谓的一些"不良行为"，才华还不足以让他在华演出。

回复中并未详细阐述比伯的具体的违规行为。

贾斯汀·比伯2013年曾获得许可在中国巡演。但随后加入了被禁来华演出的黑名单，原因大多大同小异。

大多数情况下，像英国的绿洲乐队（Oasis）和美国当红乐队魔力红（Maroon 5），都因政治原因而非"不良行为"被拒。

图片版权 Getty Images Image caption 这非首次这位"对不起"歌手在亚洲引起争议。

这位歌手在亚洲引起争议并非首次。

2014年，比伯发了一张他在东京参拜有争议的靖国神社照片，这引发社交媒体用户不满。

靖国神社对定罪的战犯表示敬意，但在中国和韩国，靖国神社被视为日本拒绝为帝国的过去感到羞愧的象征。

尽管他删除了照片并道歉，但中国人却感到愤怒。中国外交部发言人说，希望歌手离开靖国神社后，对"日本军国主义历史和根源"有清楚的了解。

贾斯汀·比伯（Justin Bieber）将从9月开始在亚洲的日本，香港，菲律宾，新加坡和印度尼西亚巡演。