“一中各表”成为禁词 两岸关系更清晰？

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根据中国官方媒体新华社20日公布的新版“新闻禁用词与慎用词”，往后将明确规范只能提“九二共识”，不得出现“一中各表”，这在台湾各界引发讨论。

这项规定出现，台湾各界都将其视为更不友善的举动。执政的民进党与在野党“时代力量”的立法院委员，纷纷表示这动作代表过往国民党主张的“九二共识、一中各表”说法已遭完全否认。

台湾实践大学政治学者赖岳谦向BBC中文网表示，中国从来就没有同意过“一中各表”，但是近来台湾一连串政治氛围，让中国当局决定让两边的定义更清晰。

丧失模糊地带

图片版权 Reuters Image caption 国民党新任主席的吴敦义。“一中各表”是国民党坚持的原则。

在过去台湾前总统马英九执政的八年中，即强调“九二共识、一中各表”是不可退的最高原则，两者是不可分割的。甚至马英九也曾提及，过往“胡连会”与“习马会”时，连战与他都有向中方表达“一中各表”的原则。

而如今中国当局强力用条文规范两岸的关系，台湾各方媒体解读中国将用更明确地讯息要求中国新闻媒体"端正视听"。

台湾的马英九办公室对此回应，中华民国存在是既有事实，“九二共识、一中各表”也是1992年当时两边达成的用语共识，新华社无法片面否定这些存在。

国民党新主席吴敦义的官方办公室则称，新华社的响应是针对蔡英文而来，等到吴敦义就任党主席后，会持续秉持“九二共识、一中各表”与对岸互动。

争议无法搁置？

图片版权 Reuters Image caption 来自民进党的蔡英文就任总统后不承认“九二共识”，这让北京感到不满。

然而这样的举动，也让台湾的学者有不同看法。台湾实践大学政治学者赖岳谦向BBC中文网表示，中国从来就没有同意过“一中各表”，但是近来台湾一连串政治氛围，让中国当局决定让两边的定义更清晰。

他分析，当初在1992年的时候，其实国共双方就是各说各话，共产党坚持一个中国原则，国民党则表示一个中国、但是各自表述其意涵。虽然双方都说"一个中国"，但本质上都知道对方说的是不同的国家政权。

也因此，双方都用"九二共识"来进一步模糊化双方的说词，也是搁置争议的做法。但这段日子以来，国民党选新主席时，吴敦义再次重申“一中各表”是国民党的大原则，而不再常提“九二共识”，让中国觉得两岸的定义需要会更清晰化。

最终，中国才会在19大前，先在就目前的两岸相关新闻用语做出明确规范。因为执政的民进党不认为有“九二共识”，但如果未来国民党持续加温“一中各表”的论述，那两岸过往的模糊空间只会更明确，搁置的争议将重新被挑起。

遏止"独台"空间？

赖岳谦还表示，中国官方也许还无法对国民党新主席吴敦义有信任感，担忧他的“一中各表”会让中华民国的独立自主更明显，反而造成类似“独台型态”，因此新闻用语中连中华民国相关的词语也都一盖禁止。

就赖岳谦观察，“九二共识”是当时两岸双方搁置争议下的“朦胧艺术”，但假若未来“九二共识”说法在台湾渐消失，中国只会愈收紧对台的话语用词。他建议，如果要解决紧张，吴敦义不妨先退回只说“九二共识”。

他形容，两岸对于现状的形容好比大家共享一个酒瓶子，酒的成分双方添加的不一样，但外表看起来还是一个样的酒。民进党的蔡英文政府不承认”九二共识“的情况下，国民党更要对其解释多谨慎。