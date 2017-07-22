"中国高官在纽约起诉郭文贵"？

图片版权 BBC Chinese Image caption 中国大亨郭文贵现居美国，在媒体采访和推特中不断“爆料中共高层的腐败内幕”。

海外媒体报道说，中国政府的一名副部长在美国起诉郭文贵造谣中伤。

路透社的报道说，该机构得到了一份起诉文件的复印件，这是中国政府官员首次在海外起诉在网络上不断"爆料中共高官贪腐细节"的神秘富豪郭文贵。

目前BBC中文尚无法独立证实上述在海外各大中文媒体上广泛报道的这则消息中的真伪。

路透社的报道称，郭文贵及其律师也尚未立即回应就此提出的评论要求。

不断爆料和纷纷起诉

路透社的报道表示，中国住建部的这位副部长以个人名义向美国纽约州最高法院的起诉书中指控郭的指控谎话连篇，而此前郭曾在网络上"造谣"说这位副部长"权色交易和权钱交易"，给当事人造成"严重精神创伤和痛苦"。

今年4月份，居住在海外的神秘富豪郭文贵在《美国之音》专题直播节目"爆料"中国高官贪腐，节目直播一小时后被中断。这一事件及后续有关记者的爆料吸引了海外中文媒体的高度关注。

此后，郭文贵继续不断在海外各种网络和社交媒体平台上"爆料揭发"一些中国高层官员的贪腐行为。其点名道姓地指控了包括中纪委书记王岐山亲属在内的一批中国的高官、商人、学术、媒体、娱乐等各界名人，以及中国大型上市企业。

图片版权 BBC Chinese Image caption 郭文贵爆料多次引起中文网络轰动。

之后一些有关人士也针对郭文贵不断在美国提出法律诉讼。

中共19大

中国官方和媒体也不断对郭文贵的指责进行反驳。中国外交部发言人表示，郭文贵是国际刑警组织红色通缉名单上的犯罪嫌疑人。

中国大陆的媒体也陆续报道指责郭文贵的爆料"胡编乱造"。

新华社的报道指责郭的"爆料"是"深度加工，歪曲解读，颠倒黑白、混淆视听"。

海外媒体评论认为，对郭的爆料"中国领导人显然感到震动。" 郭被指企图干扰今年下半年召开的中共十九大。因此郭文贵的爆料在大陆的网络媒体上被封杀。