观察：《南华早报》撤稿道歉风波为何引关注？

图片版权 Getty Images

香港媒体《南华早报》英文版近日在网站刊文致歉,称在网站和报纸发表的文章“半岛控股公司的新加坡投资人和习近平心腹有怎样的联系”(How's the Singaporean investor in The Peninsula's holding company linked to Xi Jinping's right-hand man?)不符合出版标准,文中包含了“多个未经核实的暗示”。

声明称,就此“令人遗憾的错误”向读者致歉。

长期以来,《南华早报》被广泛认为是严肃和有权威性的媒体机构,撤稿并道歉事件极为罕见。

由于中共十九大即将召开,中南海高层人事布局紧锣密鼓、权力争夺暗战不停,撤稿举动在国际媒体间引发多方揣测和质疑的轩然大波。

《南华早报》的文章说了什么?

被撤稿文章称一名新加坡籍的商人蔡华波(Chua Hwa Por)在香港有多项投资,近日多次增持半岛酒店母公司香港上海大酒店集团的股份。文章暗示这位商人与中国国家主席习近平亲信栗战书的女儿关系密切。

香港媒体《壹周刊》报道,蔡华波六月底开始增持半岛酒店母公司香港上海大酒店集团的股份,其递交给香港政府的文件登记住址与一名叫栗潜心(Li Qianxin)的女士的住址相同。

哪些信息可核实?

图片版权 Getty Images Image caption 新加坡籍商人蔡华波近期频频购入半岛酒店母公司的股份

BBC中文记者查证香港政府公司注册处的资料显示,新加坡护照持有者Chua Hwa Por与栗潜心(Li Qianxin)同为一家名为“Chua & Li Membership Company Limited”(“蔡和栗会员公司”)公司的董事。

该公司周年申报表上的信息显示,截止2017年4月8日,Chua Hwa Por和栗潜心的持股比例为五五开。

二者登记的住址同为香港赤柱滩道一处豪宅。

香港政府土地注册处的资料显示,此处住宅的业主姓名为“世喜控股有限公司”(Century Joy Holdings)。该公司于2013年购入大宅,成交价为约1.17亿港币。香港政府资料显示,栗潜心为该公司的股东董事(director)。

港交所数据显示,蔡华波(Chua Hwa Por)从6月29日开始增持半岛酒店的母公司──香港上海大酒店有限公司──的股份,12天內录得六次交易。

蔡华波(Chua Hwa Por)的股权从5.65%,7月10日上升至11.79%。

“多个未经核实的暗示”有哪些?

图片版权 China News Service Image caption 栗战书曾在电视节目透露,自己曾为女儿写了一首诗

首先,目前无直接证据证实香港蔡和栗会员公司董事栗潜心为中共办公厅主任栗战书的女儿。《南华早报》的文章称“字面上看,栗潜心的名字和栗战书女儿的名字相同。”

栗战书确实有一女。他在2008年在央视节目《小崔会客》时透露,自己女儿叫“多习”。

亲北京报纸《星岛日报》加拿大版于2012年报道由海归派组成的香港团体“华菁会”时,形容成员栗潜心是“贵州省委书记栗战书女儿”。

另外,亲北京的《东方日报》于2011年报道一个贵州招商推介会时提及栗潜心,并形容她为“贵州省委书记栗战书千金”。

中国人民网中央领导机构资料库信息显示,栗战书于2010年至2012年为贵州省委书记和省人大常委会主任。

新华社的人物库和人民网中央领导机构资料库中虽有栗战书的资料,但对其子女信息,一字未提。

中国同名同姓的人不在少数。《南华早报》的文章并未拿出直接证据证明这间香港公司的董事就是栗战书的女儿。

蔡华波和栗潜心的关系?

太和控股有限公司的官方声明显示,蔡華波(Chua Hwa Por)原为董事,并于7月11日辞任主席和董事职位。

BBC中文记者查证的公开资料显示,他们合开公司,共为董事;登记的住址相同。

但蔡华波收购香港上海大酒店集团一事,无证据显示与栗潜心有任何关系。

《南华早报》撤稿为何引起轩然大波?

图片版权 EPA Image caption 马云去年收购《南华早报》,指要让全世界更了解中国

中国电商巨头阿里巴巴创始人马云去年收购香港百年报纸《南华早报》后,曾引发外界对该报是否能继续保持编辑独立性的质疑。

BBC中文记者多次尝试联系《南华早报》撰写该文的专栏作者任美贞(Shirley Yam)采访,但截至发稿前,仍未同意采访。

《南华早报》回应BBC中文指,这是“纯粹基于编辑标准”做出的决定,评论文章里面的“暗示”不该出版,而且《南华早报》的“报道受到越来越多的本地和国际的监察”。

《南华早报》说,该报“高度珍视任美贞有深刻见解的评论文章。她将继续为我们撰写专栏”。

图片版权 AFP Image caption 十九大在即,是中国政治的敏感时刻

《南华早报》发言人指,报章不会怯于报道具争议性的话题,例子有刘晓波逝世的消息及中国打击网络自由等等。

在中国的政治背景下,这篇评论文章涉及关于中共高官子女的猜测,其发表和撤稿的时机微妙,引发不少波动。

中共十九大将于今年秋天拉开帷幕。法新社称,中国国家主席习近平已开始布局十九大的权力分配。

在这个敏感时刻,对中共高层来说,无论如何,这篇文章看来都是徒添烦恼。

中资控制香港媒体为何堪忧?

香港记者协会(记协)7月2日发表《言论自由年报》指出,香港约有35%主流传媒由中国政府控制或由中资企业入股,情况堪忧。

年报还说,中国内地传媒的一些不专业的做法──例如利用平台让异见人士“自证其罪”──亦开始见于香港传媒。

题为《自治收紧,一国围城》的年报指出,香港26间主流传媒中,已有8间机构由中国政府控制,或由中资企业入股。

图片版权 BBC Chinese Image caption 《南华早报》曾刊登维权律师助理赵威的认罪访问

负责撰写报告的港记协前主席麦燕庭说:“中资购买了香港传媒机构,或者所谓‘江山一片红’之后能够维持独立专业声音越来越困难,自我审查当然亦越来越上升。”

另外,约有85%的主流媒体老板或新闻部主管获委任为建制成员,或曾经受勋。记协指出,这样很有可能会影响传媒报道的方针及取向。

记协亦指出,有香港传媒曾涉及令维权人士“自证其罪”,例子有《南华早报》曾刊登维权律师助理赵威的认罪访问、及香港《东方日报》旗下的东网刊登维权律师王宇的认罪视频。

BBC中文记者蔡晓颖对此文亦有贡献