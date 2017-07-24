中共大地震：孙政才落马令接班制度出现疑问

图片版权 EPA Image caption 本月就在孙政才被"双规"的消息传出前，在海外爆料引发舆论轰动的郭文贵还在直播视频中曾大赞孙政才的政治智慧和政治能力，说他是"天才中的天才"

中共纪检部门周一（24日）表示，中国西南的直辖市重庆市前党委书记因"涉嫌严重违纪"接受调查。

孙政才曾经被认为是中共未来最高领导人候选人，他在被撤职前一直担任重庆市委书记。本月早些时候当局突然宣布孙正才的职务由另外一位接近习近平的政治新星取代。

本月就在孙政才被"双规"的消息传出前，在海外爆料引发舆论轰动的郭文贵还在直播视频中曾大赞孙政才的政治智慧和政治能力，说他是"天才中的天才"。郭文贵说，如果孙政才将来能够成为中国的总理或者中共总书记，"是中华民族之幸"。

薄熙来余毒？

2012年轰动一时的王立军事件引发中共元老薄一波之子、原中共中央政治局委员、中共重庆市委书记薄熙来被罢免，使重庆市广受媒体关注。

2013年，薄熙来因受贿、贪污、滥用职权被判终身监禁。薄熙来案涉及英国商人海伍德死亡案，薄妻谷开来案、薄熙来原亲信王立军案。

图片版权 Getty Images Image caption 5年前中共18大后王岐山开始主管中共中央纪律检查委员会并开始主管习近平推动的反腐运动

中共中央纪律检查委员会在网站上发布简短声明，说孙政才涉嫌严重违纪，中纪委对其立案审查。声明在中共秋天的19大前做出，因此特别引人关注。普遍认为中共领导人习近平在19大将进一步扩大权力。

稍早有消息人士透露孙政才因违纪受调查，违纪可以指受贿和违反党纪等不同行为。中共官员被违纪调查有时可以不经过正式司法起诉。

不过官员一旦被公开宣布接受违纪调查，一般就会受到惩罚。

孙政才曾经被认为是会在19大上提拔的官员，是可能成为未来总理的人选。但是接近高层的消息人士说，中纪委2月批评重庆领导层被指在薄熙来、王立军落马5年后清除薄王思想遗毒不彻底，说明孙政才已经失势。

图片版权 Getty Images Image caption 2012年3月3日薄熙来参加在北京人民大会堂参加全国政协第11次会议的开幕

派系斗争？

后来取代孙政才担任重庆市党委书记的陈敏尔要求官员肃清薄熙来、王立军余毒。十多年前当习近平担任浙江省领导时，陈敏尔在其手下担任省委常委兼宣传部长。

在中共18大上习近平成为中共最高领导人的时候，陈敏尔也以省委副职晋身中央委员。陈敏尔被认为是成为政治局常委的热门人选。

自习近平在2012年执掌中国最高权力以来，他开始大力反腐，警告腐败会危及中共的权力。但也有分析家认为习近平在反腐的同时也在大力清除政治对手。

孙政才被爆料富豪郭文贵高度赞扬后旋即被整肃，有人说是被郭文贵爆料的王岐山下狠手，也有评论说孙政才被整肃是郭文贵爆料背后的政治势力同当权派的权力角逐的结果。

有评论说孙政才江派色彩浓厚，当初是江泽民选中孙政才作为最高领导人的候选人。孙政才在18大前由吉林省委书记调任重庆市委书记，在18大众跻身政治局，成为年纪最轻的政治局委员。

有人说，被看好为最高领导职务候选人的政治局委员孙政才19大前被拿下，对中国官场的震动堪比当初政治局常委周永康被整肃，也似乎给中共"隔代指定"的接班制度带来了不确定性。