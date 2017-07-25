香港政府：广深港高铁采用“一地两检”方案

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香港政府周二（7月25日）下午宣布，广深港高速铁路香港段将会采用“一地两检”方案，在西九龙站的底下两层及月台设“内地口岸区”，中国大陆的执法人员将在区内执行大陆法律。

律政司司长袁国强在记者会上表示，“一地两检”方案会为高铁带来最大的效益，而方案必须符合《基本法》及“一国两制”。

根据香港政府发表的资料，除了B2入境层、B3离境层的部分区域及月台外，营运中的高铁车厢亦被视为“内地口岸区”。不过，路轨并不属于“内地口岸区”。

政府指，大陆执法人员在“内地口岸区”外并没有执法权。大陆法院亦会在”内地口岸区“行使司法管辖权。

政府指出，由于”内地口岸区“被视为香港特区范围以外，所以不会违反《基本法》。

袁国强指，难以厘清哪些法律与清关手续直接相关，所以”内地口岸区“不能只执行中国大陆的出入境法律。

香港特区会出租”内地口岸区“，而租赁细节将会通过另一合同处理。

林郑月娥：“一地两检”方案符合“一国两制”和《基本法》

运输及房屋局局长陈帆在记者会上指，高铁低碳、环保，对经济有裨益及创造就业机会。广深港高速铁路香港段将会连接全国的铁路网络，而高效省时的通关程序是必要的。

陈帆指出，现时深圳湾口岸、英法铁路皆是采用”一地两检“的模式。

香港行政长官林郑月娥周二上午简短表示，已经和中央政府就高铁香港段的安排商讨过很长时间，她有信心高铁”一地两检“方案符合“一国两制”原则及《基本法》。

她指出香港加入大陆的高铁网络后，互联互通的效应对人员往来及经济都有助益。

会否释法？

律政司司长袁国强介绍”三步曲“，实施”一地两检“。

首先，中国大陆与香港地区达成《合作安排》。待全国人民代表大会常务委员会作出决定批准及确认《合作安排》，再由香港特区透过本地立法实行。

香港大学法律学院教授傅华伶周二上午对BBC中文表示，估计在香港政府公布一地两检方案后，中央及香港政府“双方都会有一定程度的立法来支持一地两检”，但应该不会出动中国全国人大常委会释法。

“一地两检”如何实施？

图片版权 China News Service Image caption 广深港高速铁路香港段西九龙总站工地

“一地两检”是指抵达地和出发地的边境管制人员于同一地点或同一运载工具，分别办理跨境旅客的出入境和检疫等手续。

香港政府表示，实行方式会与香港政府在深圳湾口岸的模式相似。深圳湾口岸是现今唯一实施一地两检的口岸，香港政府向深圳租用土地做为口岸，在深圳境内实施香港法律。

西九高铁站，“内地口岸区”将会出租给中国大陆当局。早前消息指出，租借期限至2047年6月30日，即一国两制“五十年不变”的期限。消息指出会有大约200名负责出入境边防、检疫、海关的大陆执法人员进驻西九龙站。他们只能留在站内划归为内地的范围内，并且当天往返中港两地。如果在香港西九龙站内地执法区之外下车，他们就只能是旅客身份。

因应大陆执法人员在口岸区具备的刑事执法权，所以将设羁留室和储存枪枝的器械室。并基于“保安利益”，双方协商后通过让拥有刑事执法权的大陆执法人员带枪至西九总站。

过往有何争议？

图片版权 Getty Images Image caption 2010年反高铁人士集结在立法会外抗议。

高铁香港段自2009年兴建计划被提出后，预算、完工日程延误、一地两检是否实施等等，一直是争议话题。

2009年12月和2010年1月发生反高铁示威，示威者曾包围立法会。除了预算超支、高铁工程所到之处的原居民权益外，一地两检是否破坏“一国两制”也是争议热点。

有反对声音忧虑，一地两检实施后，在香港部分境内将实施大陆法律，在范围内谈“六四”、“刘晓波”、举行有关政治的活动，将可能面临大陆法律检控。《基本法》第18条列明全国性法律不会在港实施的保障将会失效。

一地两检最终方案尚未出炉，移动的车厢中、月台上是否适用大陆法律？是否只实行与出入境相关法律而不涉及《刑法》？这些问题仍待厘清。

傅华伶指出，要修建高铁就不可避免一地两检，否则就失去修高铁的意义，但现在中央政府能在香港执行哪些大陆法律仍未具体公布。

未来如何推动？

图片版权 Xinhua Image caption 香港段高铁将可以连接全国高铁网络

傅华伶认为，在香港政府公布一地两检方案后，香港立法会将订一个法律，界定香港多大程度上引进大陆法律、境内多大程度上由大陆法律管辖。

中国方面，全国人大常委会将做出一个大陆法律在香港适用的法律决定，人大常委会的决定是否抵触《基本法》，则有待观察。

傅华伶坦言，“《基本法》的问题不是很好解决”，一地两检方案是在基本法的条款上产生一些例外。“至于这些例外如何透过法律的方式赋予其合法性，需要双方的立法机构做一些法律动作。”

香港立法会的部分，由于近日又有四名非建制派立法会议员被取消资格，因此建制派在表决上占有过半的人数优势，傅华伶预计，政府方的法案将会比较容易通过。

香港高铁档案