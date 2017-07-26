深港高铁“一地两检”争议焦点是什么？

图片版权 China News Service Image caption 香港高铁动车组。

香港政府周二（7月25日）公布广深港高速铁路香港段“一地两检”方案，将在香港境内设立“内地口岸区”执行中国大陆法律，法律专家及香港意见人士如何看待此安排？

香港建制派与民主派政党纷纷对一地两检方案发出声明。亲北京的民建联支持在高铁站内实施一地两检，认为一地两检可充分发挥高铁效益，提升香港竞争力。

民主派的民主党议员林卓廷则表示，对一地两检方案“非常失望”，认为方案不符合《基本法》。他对BBC中文表示，民主派将会在立法会反对法案，具体作为则有待进一步讨论。

香港大学法律学院首席讲师张达明接受BBC中文访问表示，现时提出的“一地两检”开危险先例，并形容方案犹如境内“割地”。

“割地”违反《基本法》？

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“今次这个安排史无前例地将香港境内地方割了出去，说不属香港境内地方，实施内地法律。当开了先例，觉得可以使用这个方法……很简单，以后有甚么方法去防止类似协议？”

律政司司长袁国强在记者会上指，西九高铁站内的“内地口岸区”使用大陆法律。但在特定的民事及商业法律中，香港法院仍有司法管豁权。不过，张达明认为这样的法律安排构成很大的逻辑问题。

“一向以来，香港法院的司法管辖区只能够在香港境内的地方去执行，但现在它又说‘口岸区’不是香港境内、不属于香港。但另一方面，它又说某些范畴香港法院又有司法管辖权，可用香港法律，这样颠覆了香港的司法管辖权。”

“一地两检”方案将会引用《基本法》第二十条，由中央授权香港将境内地方划为内地，由内地机关管理。

对于“一地两检”方案未来会否受到挑战，张达明认为成功几率很低。“一引用二十条，任何法律挑战，最终涉及解释二十条的范围。二十条明显不是涉及香港事务的条文，必定会去到人大常委去解释。”

“《基本法》给予我们的法律保障，可以说是慢慢演变成，我们不可再靠《基本法》给予任何保障，只能靠掌权者的自我约束。”

一地两检如何进行？

图片版权 BBC Chinese Image caption 香港政府周二就一地两检方案举行记者会，保安局局长李家超（图右）、律政司司长袁国强（图中）、运输及房屋局局长陈帆（图右）出席。

“一地两检”是指抵达地和出发地的边境管制人员于同一地点或同一运载工具，分别办理跨境旅客的出入境和检疫等手续。

香港政府表示，实行方式会与香港政府在深圳湾口岸的模式相似。深圳湾口岸是目前内地和香港之间唯一实施一地两检的口岸，香港政府向深圳租用土地作为口岸，在深圳境内实施香港法律。

根据香港政府发表的资料，位于香港九龙区的西九龙高铁站，B2入境层、B3离境层的部分区域及月台属于内地口岸区，营运中的高铁车厢也属于内地口岸区。不过，香港境内的路轨仍属于香港范围。

图片版权 GovHK Image caption 乘客在西九龙站的路线图。

除了指定的民事及商业法律外，“内地口岸区”将会执行内地法律。而派驻在“内地口岸区”的单位包括出入境边检、海关、检验检疫、口岸及治安管理的单位。他们只能留在站内划归为内地的范围内，并且当天往返中港两地。

在记者会上官员没有具体回应租借时限以及将有多少大陆执法人员派驻到西九龙站的问题。

早前消息指出，西九高铁站的“内地口岸区”租借期限至2047年6月30日，即一国两制“五十年不变”的期限。消息指出会有大约200名负责出入境边防、检疫、海关的大陆执法人员进驻西九龙站。

因应大陆执法人员在口岸区具备的刑事执法权，所以将设羁留室和储存枪枝的器械室。并基于“保安利益”，双方协商后通过让拥有刑事执法权的大陆执法人员带枪至西九总站。

保安局局长李家超在记者会上回应执法人员是否配枪的问题，他说西九龙站“内地口岸区”的设置与内地其他口岸相似，他以广东的口岸为例，执法人员一般情况下配戴警棍，有特殊状况需要加强武装则依个案处理。

反对派：“一国两制遭践踏”

图片版权 FACEBOOK/FREEDOM FOR LIU XIAOBO ACTION GROUP Image caption 民主派人士担心，如果在“内地口岸区”举办纪念刘晓波的活动，会被大陆执法人员逮捕。

民主党议员林卓廷担忧，将香港土地的一部分作为内地口岸区租给中央政府将会开启先例，日后中央政府就可以在不修改《基本法》的情况下宣布将香港某地租给中央、实行大陆法律，“客观效果是一国两制惨遭践踏”，“现在容许公安在香港核心地带越境执法，相信很多香港人都非常担忧”。

林卓廷表示，香港是有言论自由的地方，但未来划设内地口岸区之后，香港市民在属于内地的高铁车厢内使用Facebook传播刘晓波相关的讯息，可能触犯“煽动颠覆国家政权罪”而被大陆执法人员逮捕。

在中国境内无法使用Facebook，但在香港的“内地口岸区”能否使用Facebook？律政司司长袁国强在记者会上坦言他不知道，并且表示自己都想知道答案。

民建联议员周浩鼎对BBC中文说，民主派人士的说法“夸大了一些忧虑”。他认为一地两检“一切都按照基本法去执行，让高铁发挥它最高效能。”仅此而已，不应该过于被政治化。

周浩鼎认为，一地两检是配合高铁的特殊政策，有其特殊性，他不担心这会是中央政府在香港境内划出内地区域的先例。

至于是否在内地口岸区犯事会被逮捕？周浩鼎说：“无论是在哪个地方，都应该尊重那个地方的法律，大家守法就好。”

深圳能、香港不能？

图片版权 Xinhua Image caption 香港高铁今后将可以连接中国高铁网络

曾任保安局局长的新民党主席叶刘淑仪接受BBC中文采访时表示，一地两检等同于香港特区政府在深圳湾口岸设立香港口岸区。她反问，香港政府可以在深圳湾设立口岸，为什么中央政府在香港不能设立内地口岸区？

她曾在2015年表示，一地两检最好的方式是在香港的内地执法区授权香港执法，她在周三（7月26日）说，授权是一个方法，但为了维护国家安全，内地要全面执法，只要方案在全国人大常委会通过，就是一国两制下最好的安排。

反对派后续行动？

图片版权 Reuters Image caption 香港立法会。随着民主派议员被取消资格，民主派的否决权不保。

律政司司长袁国强在记者会上介绍实施“一地两检”的“三步曲”。

首先，中国大陆与香港地区达成《合作安排》。待全国人民代表大会常务委员会作出决定批准及确认《合作安排》，再由香港特区透过本地立法实行。

日前又有四名民主派议员被取消资格，建制派在立法会占人数优势的情况下，亲政府的法案更可能获得通过。

周浩鼎表示，反对派如果不用一些极端的方式去阻挠法案通过，是能够符合通车期限的安排。

林卓廷表示，民主派会采取行动表达对一地两检方案的不满。第一步是要求立法会尽快召开会议讨论一地两检，他们也会要求政府将方案送交公众评论，透过公开咨询让市民表达意见。

被问到如果在立法会无法通过法案，是否会影响高铁如期在2018年第三季通车？林卓廷表示，“一国两制和基本法的规定不容许妥协，必须要守护香港基本权利。”

但现在香港完全朝一地两检的方向执行，政府在记者会上也表示“没有后备方案”，林卓廷说：“现在的情况不容许我们乐观”。