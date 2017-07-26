孙政才落马 中南海接班要走普京路线？

图片版权 EPA Image caption 俄罗斯总统普京7月4日在莫斯科克里姆林宫授予中国领导人习近平第一受召使徒圣安德烈勋章

曾被看成中国最高领导人习近平的接替者的中国高官孙政才正在接受贪腐调查。在中共十九大召开前，重庆前市委书记孙政才已经失去了角逐最高权力的资格。

不久前，担任重庆市最高领导人的孙政才被指"涉嫌严重违纪"，在中共语境中，违纪是腐败的代名词。对孙政才的调查也可能导致刑事审判，最终导致监禁。

本来按照先例，孙政才应该在今年秋天召开的每五年一次的中共的全国代表会议上晋身政治局常委。但是习近平打乱了中共权力交替的规律。

因此有人说，被看好为最高领导职务候选人的政治局委员孙政才19大前被拿下，对中国官场的震动之大堪比当初政治局常委周永康被整肃。

重庆往事

孙政才在重庆的前任是张德江，张德江的前任薄熙来当初也是中共最高权力的角逐者。分析说，孙政才在重庆主政作风保守可能与他抱着不出乱子，不作为，坐等上位的心态有关。

图片版权 EPA Image caption 分析说，孙政才在重庆主政作风保守可能与他抱着不出乱子，不作为，坐等上位的心态有关。

与孙政才不同的是，中共元老薄一波之子薄熙来作风大胆，在重庆大力推行"唱红打黑"的激进措施，赢得许多底层民众的支持的同时也引起很大舆论争议。

2013年，薄熙来因受贿、贪污、滥用职权被判终身监禁。其亲信王立军以类似指控被判15年监禁。

接受外媒采访的一位名叫"谭和平"的挑夫说，薄熙来给重庆带来了法律和秩序。他还说，孙政才和薄熙来比差得很远，看不出他来重庆做了些什么。

薄熙来和孙政才都是在中共高层讨论权力分配的党的大会到来前数月被撤职。薄熙来被整肃后，习近平在随后的18大上确立了中共最高领导人的地位。

在今年秋天的中共19大上，评论普遍认为习近平会把自己的嫡系和支持者安排到重要位置，进一步巩固自己的权力。

"七上八下"

中共领导人一般都在两届任期后离任。北京的评论人士认为，习近平没有明显的接班候选人，令许多人猜测习近平可能会在2022年以后继续担任党的领导人。

中共内部消息人士还说，习近平可能会让其盟友，党内主管纪律和反腐的最高官员王岐山继续在今后5年留任政治局常委，尽管中共有所谓"七上八下"68岁退休的不成文的规定。

去年中办调研局官员对境外媒体明确表示，中共政治局常委并不存在"七上八下"的明确规定，因此有评论认为这是当局为中纪委书记王岐山19大留任常委作铺垫。

现在取代孙政才担任重庆市党委书记的陈敏尔，十多年前在习近平担任浙江省领导时在其手下担任省委常委兼宣传部长。陈敏尔被认为是在19大晋升政治局常委的热门人选。

《金融时报》报道说，在过去一年里，习近平弱化了中共党内的所谓"团派"。报道说，在上世纪80年代形成的所谓"团派"一般被认为更倾向于经济改革。习近平的前任胡锦涛和现任总理李克强就被许多人认为是"团派"出身的官员。

普京模式

Image caption 与孙政才不同的是，中共元老薄一波之子薄熙来作风大胆，在重庆大力推行"唱红打黑"的激进措施，赢得许多底层民众的支持的同时也引起很大舆论争议。

澳洲悉尼的中国问题作者尼文惠说，孙政才被整肃的原因并不明朗，许多人都知道他是习近平的前任胡锦涛提拔的人。尼文惠认为孙政才被整肃可能表明习近平及其支持者当中存在不安全感。

一个东亚政治和经济咨询机构的负责人毕儒博说，习近平对中共最高权力交接的控制能力超过了其前任江泽民和胡锦涛。现在越来越多的分析猜测，习近平有意在两届任期后继续主宰中国政治。

最近俄罗斯总统普京在索契一个学校回答青少年的提问时说，"我可能不会离任俄罗斯总统的职位。" 根据俄国宪法，普京2018年还可以竞选总统，继续掌权到2024年。

普京2000年接替叶利钦担任俄罗斯总统，其后通过政治安排绕开宪法限制，二度担任总统。普京长期主宰俄罗斯政治而又能为许多俄罗斯人所接受，似乎同当初叶利钦留下的烂摊子有关。许多俄罗斯人希望政治强人出现力挽狂澜，重振俄罗斯。

中国腐败严重也令许多人绝望，许多人也渴望出现政治强人挽救中共，挽救国家。习近平能以"个人生死毁誉无所谓"的态度反腐，下决心超越党内规则集权似乎也顺理成章。