中国“冻卵旅游”兴起　为何单身女性前往海外冻卵？

你的器材不支持播放多媒体材料 中国单身女性为何选择到海外冻卵？

中国政府禁止单身女性冻卵，一些有条件的女性选择前往海外进行手术，冷冻及保存卵子，延长自己的生育年龄。追求自由生活、发展事业、找不到合适伴侣等等，都是中国女性决定进行冻卵手术的原因。

单身人群在世界各地上升当中──中国亦不是例外。中国女性单身的原因非常多样。有些女性自己作出这样的选择，也有女性因为际遇而保持单身。

越来越多中国女性认为，冻卵是“世上唯一的后悔药”，让她们延迟生育计划、事业家庭兼得。也有一些女性认为，生理时钟时针不停滴答，完成冻卵令她们安心。最起码，她们为自己做了一点事情、保留一点希望。

不过，中国政府并不容许单身女性于国内冻卵。对于有条件的女性来说，前往外地是最可行的办法。

图片版权 Getty Images Image caption 中国经济发展令中国女性享受多彩多姿的生活。

家住北京、在外企担任推广经理的ZZ今年40岁，她在今年一月于美国洛杉矶完成冻卵。

“我一直对于要不要小孩子不是特别确认，我不是那一种笃定说我一定要当一个母亲这样子，只不过我觉得，我要给自己的人生多一个选择。”

ZZ说，以她的收入来说，赴美冻卵的费用不算高。所以，费用不是一个问题。

图片版权 Getty Images Image caption 中国经济急速发展，改变现代女性的生活面貌。

自中国改革开放以来，中国经济以惊人速度发展。在中国城市，现代女性的生活面貌已完全不一样──她们能在事业上拼劲、累积财富、发展自己的志趣。

ZZ说：“我对现在这种自己可以掌握一切，比较独立的生活状况比较满意。”

除了事业以外，ZZ说她爱好艺术，喜欢画画及看电影，这些兴趣都在她的生活中占据重要的位置。

对于ZZ这类型女性来说，冻卵作用就如保险一样。她们不一定会使用储存的卵子、当母亲也不是生命中的必然选择。不过，假如她们日后下定决心生育的话，冷冻了的卵子为她们保留做母亲的机会。

打拼事业

对于事业心强的女性，冻卵让她们有更多时间打拼，事业阶梯再上一层楼。

“就算（现在）有男朋友，我30岁之前也不会去结婚的。”

Jia今年26岁，目前没有男朋友。不过，她说未来两三年内还没有找到合适对象的话，她会去海外冻卵。

“事业占我生活很大一部份……一定要有一定的收入。” Jia计划近期到美国修读博士课程，学业有成后希望在国外或国内觅得高校的教职。

难觅合适对象

图片版权 Getty Images Image caption 对一些中国城市女性来说，找到合适对象并不是容易的事。

一些中国女性希望通过冻卵延长生育年龄。她们希望在未来遇到合适的人的时候，仍然能够生儿育女、建立家庭。

根据《中国青年报》的报道，2004年大学本专科阶段女生占的比例为45.6%，十年后比例增长至52.1%。女性的收入亦在增长中。

今年40岁的张小姐形容自己是传统女性，一直渴望与理想对象组织家庭。她两年前第一次在台湾冻卵，之后又在其它地方再次冻卵。

对比父母辈来说，张小姐认为她们这一代的女性更难找到对象。“改革开放以后，整个社会贫富悬殊是非常大的。”

“我父母的那一代，大家收入跟社会地位其实差不多。他们也不需要买房子，因为单位会分的……在这个情况下，他们（择偶）也不会太多考虑比如学历等等。”

“他们的圈子也非常小……他们的眼光很窄……相对来说，这种环境当中的人是会比较单纯。”

传宗接代

图片版权 Getty Images Image caption 一些老人担心未婚子女，在相亲角帮子女找对象。

中国文化强调传宗接代，令不少中国女性增添多一层压力。

31岁的满满在今年二月底到洛杉矶进行冻卵手术，她指这种传统观念对她还是有影响。

她说：“冻卵对爸妈也是一个表态，就是其实我会要孩子，只是现阶段我觉得我还有想做的事情没有完成，我没有去做，所以才去冻。我冻完了卵子爸妈更放心了，想要孩子的时候，随时都可以要。”

比较：台港冻卵相关法规

由于中国大陆禁止单身女性冻卵，不少有能力有条件的女性都会在海外进行手术。除了美国之外，台湾也是一个热门地区。有生殖中心负责人认为，这为台湾的医疗产业提供商机。

台湾的《人工生殖法》在试管婴儿、捐赠生殖细胞各方面有各种规定，但法律容许单身女性冷冻卵子。

送子鸟生殖中心暨爱生育银行副院长王怀麟医师指出，全台湾有约77家医疗机构现时提供冻卵服务，整个程序费用在台币13万至15万之间。

王怀麟说：“大陆客人占了五、六成左右。”送子鸟生殖中心的客人也有来自港澳地区、新加坡，甚至是欧洲的华人。

王怀麟估计，全台湾的医疗机构每年完成约600至700个冻卵周期──而且还大有上升的空间。以送子鸟生殖中心为例，2010年只完成十多个冻卵周期，但去年中心完成了150个周期。即是说，在短短六年间录得十倍的成长。

不过，台湾《人工生殖法》规定只有夫妻才可以实施人工生殖（即试管婴儿），单身女性不能在台湾购买或使用精子。

至于香港，已婚和单身女性都可以因非医疗的原因接受冻卵疗程。

香港大学李嘉诚医学院妇产科学系吴鸿裕教授指出，早前有一名私家医生向人类生殖科技管理局查询，单身女性在香港能否接受冻卵疗程，而管理局确认这是法律容许的。

陈天天现时是剑桥大学的博士生，中国女性冻卵是她的研究范畴。她认为，血缘、传宗接代的概念仍然根深蒂固。

“如果我们再去分析为甚么要冻卵的话，对一个30、40岁的未婚女性，她其实有两个选择。第一个选择是冻卵，另一个选择是收养。”

“（选择冻卵的女性）对于保存父亲这一部分的基因，她们的意欲还是很强的……就是指她们未来的伴侣。”

领养的孩子或用捐精者精子人工受孕的孩子，可能会对与未来伴侣的关系产生影响。所以，单身女性就算想要孩子的话，冻卵对她们来说都是一个比较可以接受的选择。

图片版权 Getty Images Image caption 不少中国人认为传宗接代非常重要。

需求有多大？

中国女性前往海外冻卵人数到底有多少，非常难以估计。不过在通讯软体微信上，有关心单身女性生育权的群组，提供与冻卵等相关的人工生育技术的资讯。

不过，外地的生殖中心及中介机构已经窥探到中国对冻卵市场的庞大需求。

位于洛杉矶的美国加州生殖中心（Fertility & Surgical Associates of California）首席运营官郭雯雯指出，冻卵业务在增长中。

她说，近年来每年大约有25名中国女性到诊所进行冻卵，而每年客户增长约有10至15%。

虽然需求在上升，但由于价钱高昂的关系，有条件进行冻卵疗程的人，还是只占少数。

美国、台湾、柬埔寨等地都可以提供冻卵疗程。不过由于医疗技术水平的关系，美国仍然是不少人的首选。在美国冻卵疗程费用约在一万多两万美元，机票及住宿另计。

男女不平等？

一直以来，中国大部分人并不知道冻卵技术的存在。不过自2015年开始，女明星徐静蕾对传媒说自己曾在美国冻卵，令冻卵变成热门话题。

其后，央视报道指单身女性并不能在国内冻卵，舆论一片哗然。

《人类辅助生殖技术规范》规定下，冻卵属人类辅助生殖技术，单身女性不能在中国大陆冻卵。

图片版权 China News Service Image caption 中国有二十多家人类精子库，但没有一个卵子库。

就算是已婚女性，她们如果想要冷冻及储存卵子的话，都有不少限制。

根据新华社的报道，一般在两种情况下，中国大陆医院才会协助已婚女性冻卵：“第一种是不孕症女性在取卵当日由于各种原因，男方不能及时提供精子，或者当时没有精子，同时拒绝供精做试管婴儿的，只能先将全部卵子或者剩余卵子冷冻保存起来；第二种是患有恶性肿瘤的女性。”

不过假如是单身男性想冻精的话，并不会面对这些限制。

《人类精子库基本标准和技术规范》规定，除了“医疗目的”，男性可以冻精以作“生殖保险”之用。另外，也没有规定男性必须已婚。

计划生育

上海社科院性别与发展研究中心副秘书长陈亚亚认为，禁止单身女性冻卵与计划生育政策脱不了关系。

博士生陈天天补充：“单亲家庭不符合社会主义和谐的家庭模式。一般觉得传统家庭模式应该是一对夫妻生了一个孩子……现在当然是一对夫妻带两个孩子。”

图片版权 Getty Images Image caption 中国未婚女性生育面对很多难题。

中国在2015年放弃了“一孩政策”，但计划生育仍然存在──而婚姻就是生育的前提。

中国大部份地区都会对非婚生育处罚。理论上，父母其中一方需要缴交"社会抚养费"，但大多数情况是母亲付罚款。女权主义者萧美丽认为，不允许单身女性冻卵，是要防止她们拥有自己的孩子。

“生的小孩一定要跟一个男人挂勾，就是一个父权制度特别明确的表现。”

身体自主

图片版权 BBC Chinese Image caption 有人认为，中国未来会对未婚女性开放冻卵的权利。

自中国推行计划生育以来，女性身体受到国家的严格控制。

中国禁止未婚女性冻卵，也可以说是国家对女性身体的另一种控制。

不过，这些女性以前往海外冻卵的实际方式去解决这个问题。

ZZ说：“单身就不能够去冻卵，其实我都觉得是很陈腐的想法。但是我可能没有激进到说我要站出来反对这个事情。”

“我既然有别的选择，我就绕一个圈子去做。但是我想这个（情况）迟早会改变的。”