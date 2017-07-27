郭台铭大手笔：富士康在美国建厂冲击中国就业？

图片版权 AFP Image caption 在中国深圳工厂组装苹果零件的富士康员工。

鸿海科技集团旗下的富士康（Foxconn）周三（7月26日）宣布将投资100亿美元在美国设厂。这对富士康在中国的百万名员工有何影响？

总部在台湾的电子科技制造服务商鸿海科技集团总裁郭台铭在美国时间周三，与美国总统特朗普在白宫东厢办公室共同宣布投资计划──未来四年内将在美国投资100亿美元，第一步选择在威斯康星州设立液晶显示（LCD）面板厂，预计为该州创造3000个全新的工作机会，并有机会上看至13000人规模。

新闻稿表示，这是有史以来外国企业于美国最大规模的绿地投资，并成为鸿海未来数年内在美国制造领域投资的开端。特朗普表示郭台铭了解到“美国的能力是无穷的，美国劳工是无与伦比的”。郭台铭也称将致力实现“美国制造”的理念。

“鸿海集团不会马上撤出中国大陆，他们还是需要中国大陆的廉价农民工，所以短期之内还不致于造成重大冲击，但长远来说，逐渐减少对中国的依赖，这是包括鸿海在内的台资企业集团跨国化会发生的过程。”台湾中央研究院社会学研究所副研究员林宗弘对BBC中文说。

对台湾冲击小

鸿海集团的员工总数在110万人左右。在台湾母公司的只有不到八千人，负责财务管理、研发，或是台湾从招聘再外派到其他地方。因此鸿海设厂美国的决定，对台湾的冲击不大。

中国生产线外移？

图片版权 AFP Image caption 鸿海在中国大陆的公司富士康是苹果电子产品的主要生产商。

2010年深圳富士康工厂发生接连发生工人跳楼事件，富士康给工人的劳动条件与环境备受批评，加上当时广东省委书记汪洋“腾笼换鸟”政策影响，富士康开始移往中国中西部设厂。

目前富士康在中国主要生产基地在郑州和深圳，郑州的员工约40万人，深圳员工在20万至30 万之间，负责苹果公司的产品制造。

富士康前往美国设厂后，林宗弘认为，前端的制造研发和末端的装配有一部分会转移到美国，或是有某条生产线的一部分产能会转移到美国。

但不会在短时间内发生大规模变化，林宗弘预测，可能会在未来三五年间逐步减少在深圳及郑州的产值。

产业升级

Image caption 创建于1912年的夏普公司是日本最老的电子企业之一。

“富士康的毛利一直都很低，只占营业额的2%到4%之间，有时甚至降到2%以下。”林宗弘说。因此鸿海集团一直希望能取得毛利率更高的零件代工，因此产业升级是鸿海自2012年以来的目标。

2016年3月，鸿海历经多次谈判，终于成功收购经营陷入困境的日本液晶面板制造商夏普公司。

鸿海看中的正是夏普的液晶技术。鸿海在中国大陆的公司富士康是苹果电子产品的主要生产商，基本采用夏普的液晶面板。苹果电子产品业务占富士康收入的一半以上。

2016年鸿海也透露将前往美国设厂。

美国政府对以生产苹果公司产品为主的跨国电子厂施加压力，希望他们能将一部份的生产线带回美国、创造在美国的就业机会。

郭台铭今年六月在说明赴美投资的“飞鹰计画”时，表示鸿海是以制造业为基础的公司，也正朝着智能制造、人工智能的大数据公司前进。考量到在美国设厂的人力成本，美国厂不会有与中国厂一样的密集劳动力，美国厂将会多加使用自动化技术。

是否有政治操作？

图片版权 AFP/Getty Image caption 鸿海总裁郭台铭周三与美国总统特朗普在白宫东厢办公室共同宣布投资计划。

这次美国政府欢迎台商投资，林宗弘认为政治意味不高，而是美国希望能在本土创造就业机会。在白宫东厢办公室举行的记者会上，郭台铭的名字（Terry Gou）多次被提及，“台湾”则没有被提到。

BBC驻台北记者萧霭君（Cindy Sui）表示，郭台铭赴美投资案不是蔡英文政府所推动，郭台铭也没有向蔡英文政府寻求帮助，因此应该不会引起中国政府不满。

中央社报道，台湾经济部次长杨伟甫周四（7月27日）表示，这项投资案能促进台美双方在技术层面或未来合作层面，创造双赢效果，经济部乐观其成。杨伟甫表示他不清楚鸿海是否在投资前有与经济部沟通，但关于鸿海的新闻报道一向透明，经济部也都了解。

郭台铭选总统？

郭台铭不是现任台湾总统蔡英文的政治盟友。

在台湾经济发展长期低靡的现状之下，加上商人特朗普成为美国总统，“台湾首富”郭台铭是否也有意角逐总统大位的议题，多次在台湾社会引起讨论。

台湾《时报周刊》五月报道，他们做的一份民调问，如果明天是总统大选，总统蔡英文与鸿海董事长郭台铭，台湾民众会选哪一个？民调显示蔡英文支持率24%，郭台铭支持率35%。民进党副秘书长徐佳青回应，对假设性问题做说明或回答都没有意义。