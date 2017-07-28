澳门大亨吴立胜贿赂联合国官员罪名成立

图片版权 Reuters Image caption 美国联邦检察官Joon Kim表示:"吴立胜腐蚀了联合国最高层"。

美国纽约曼哈顿联邦法院周四（7月27日）裁定澳门地产富豪吴立胜（Ng Lap Seng）因价值数十亿美元的会议中心项目贿赂两名联合国官员罪名成立。但法院尚未宣布具体刑期。

法院裁定吴立胜贿赂、串谋、洗钱和违反美国的"海外反腐败法"等六项罪名成立。

吴立胜被指贿赂联合国官员100万美金，试图绕过正常联合国程序在澳门修建会议中心，将其建成"亚洲的日内瓦"。

美国联邦检察官Joon Kim表示:"吴立胜腐蚀了联合国最高层", "将联合国要员变成他的奸商团成员"。

吴立胜的代表律师在庭上称，他的客人会在上诉过程中提出一些法律问题。但拒绝向记者评论该事件。

检控方称，吴立胜希望该会议中心能为发展中国家服务，并带动周边豪华酒店、商业中心、停机坪和码头消费。

但这个会议中心从未建起来。

吴立胜以5000万美金保释，被软禁在美国曼哈顿一处豪宅。

检方称，收受吴立胜贿赂的联合国官员为前多米尼加驻联合国副大使罗伦佐（Francis Lorenzo）和前任联合国大会主席约翰·阿什（John Ashe）。

罗伦佐对其受贿和洗钱的指控认罪。阿什也被起诉，但于2016年6月在家中意外被杠铃砸死。

谁是吴立胜？

吴立胜于1948年出生，原籍广东南海。1978年，吴到澳门谋生，2年后创立了"建业行"，主要从事服装零售、批发、制衣和布匹贸易等生意。

1996年，"建业行"扩大为现在的新建业集团公司。该公司业务涵盖餐饮、酒店、建筑和房地产等行业。其房地产项目遍布中国北京、广州、杭州、深圳和珠海等地。

吴立胜现为新建业集团主席，身价约为18亿美元。他还是中国第十一届全国政协委员，位列"特邀澳门人士"。

2009年，吴立胜在联合国总部获"千年计划发展奖"。该奖项意在表彰对世界扶贫项目有特殊贡献的人。

当年的八位获奖者中，吴立胜曾是唯一获奖的华人。