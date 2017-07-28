洞朗对峙僵局：印度进退两难 中国能否示弱

图片版权 Getty Images Image caption 中国士兵和印度士兵在印度东北部锡金的边界维修边界隔离铁丝网，7月5日。在中印部队在东段边界对峙再次表明亚洲两个核国家由来已久的猜忌和不信任

中印军队在喜马拉雅山南麓的小国不丹边界对峙已经持续了一个多月。印度是不丹的传统盟友，派兵介入制止中国在争议地区修路，北京指责印度军队进入了中国领土。

本周中国警告说要加强部署，并且坚持要印度撤军，否则不会同印度谈判。但是印度坚持双方同时撤军。中国外长王毅说解决方案很简单，那就是印度撤军。

但是印度国家安全顾问多瓦尔周四访问北京的时候，仍然没有任何迹象显示哪一方会作出让步。

印度资深记者和专栏作家，《印度斯坦时报》前主编夏克尔·贾(Prem Shankar Jha) 认为，印度总理莫迪冒进让自己陷入两难境地。莫迪现在要么承认他犯了错误，撤回进入洞朗高原的印军。

但如果莫迪拒绝撤军，中国已经明确表示会采取军事行动将印军逐出洞朗。如果战争爆发，那将是一场在不丹（同中国争议）领土上进行的，遭到不丹领导人和不丹人民反对的战争。

洞朗修路起因

89平方公里的洞朗地区是中国和不丹的边界争议地区，但有分析家认为印度决定介入反映了印度对北京日益增强的军事实力的恐惧。印度军方第二号人物 ，陆军副总参谋长萨拉斯·钱德周二（7月25日）说，中国的经济规模五倍于印度，拥有庞大的常规军，中国在喜马拉雅山增加影响力并且扩展到印度的邻国，在将来必定会威胁到印度。

图片版权 AFP Image caption 西藏流亡精神领袖达赖喇嘛4月4日对中国和印度有主权争议的阿鲁纳恰尔邦藏南地区进行访问，中国政府早先反对和批评此行，但印度方面反批中国。

印度将中国在洞朗地区修路视为威胁，认为中国的举动是改变有争议领土现状的行为。中国修建的道路靠近被称作"鸡脖子"的连接印度本土和东北部邦的狭长地带。

中国军方分析人员赵小卓上校说，印度将中国修路视为危险十分可笑。他说印度在印度一侧修路都是军事目的，很少为民用和经济发展价值考虑。

印度评论家夏克尔·贾也认为，中国修路也存在军事以外的理由，即中国计划修建铁路连接西藏首府拉萨和春丕山谷的亚东。随着中印关系恶化，北京可能觉得有必要加大对春丕山谷周围的控制，保护在那里的巨大投资和经济利益。虽然在夏克尔·贾看来，这并不足以证明中国修路的合理性，但也不能成为印度单方面干涉的理由。

但是北京坚持洞朗地区自古以来属于中国，那里的边界在一个1890年满清帝国同英国殖民当局签订的协议中有规定。印度此次出兵侵犯了中国领土。

不丹与西藏

印度新德里的中国分析与战略研究所负责人拉纳德说，中国一直致力于在不丹内部扶植亲中势力。他说不丹除了向中国抗议外，能够采取的直接行动十分有限。

但是印度评论家夏克尔·贾认为，虽然印度同不丹关系密切，但不丹毕竟是个主权国家，有权自己处理同其他国家的争议。印度越俎代庖，实际上侵犯了不丹的主权。而不丹首都廷布对此次争端的沉默更耐人寻味，似乎说明印度代替不丹干预并不完全受不丹欢迎。不丹政府出版发行的报纸《Kuensel》指出洞朗只是不丹同中国的四个领土争端之一，似乎在暗示印度既然不能介入解决所有的问题，最好这个也不要管。

夹在中印之间的喜马拉雅山麓小国不丹只有同两大邻国搞好关系才能保证自己的主权。但是夏克尔·贾说，莫迪在未经不丹国王提出正式请求前就毅然派兵介入，使不想得罪中印的不丹陷入尴尬境地。而且印度很容易输掉这场赌博。

《印度斯坦时报》前主编夏克尔·贾在分析印中边界争端时还特别提到了流亡西藏。他认为西藏流亡政府领导人洛桑·桑盖在印度北部的拉达克的班公错湖畔独立西藏的旗帜以及达赖喇嘛访问达旺都为中印关系改善形成了障碍。

长达134公里的班公错湖对中国来说是个敏感地带，班公错湖的一半位于中印都声称拥有，中国实际控制的阿克塞钦地区，另外一半在拉达克。拉达克同中国的新疆和西藏接壤。虽然1993年中印签署了确保实际控制线两侧的和平的协议，但该地区的实际控制线一直没有划定。双方的巡逻艇经常发生对峙。

Image caption 发生对峙的洞朗地区位于不丹印度中国交界处。

今年4月在印度流亡的西藏精神领袖达赖喇嘛访问印度控制的有争议地区达旺。之前中国就此警告德里说，如果印度允许达赖喇嘛访问阿鲁纳恰尔邦，邀请达赖喇嘛访问有争议领土会"沿着破坏边界地区的和平和稳定以及中印关系"。

美印中博弈

夏克尔·贾认为中印关系恶化由莫迪引起。2015年1月莫迪在华盛顿同奥巴马总统见面后，就任命当时的印度驻美大使担任印度外交部长。后来《印度斯坦时报》总结说，莫迪"找到了一个同他具有相同世界观，具有同样冒险胃口的外长…"

奥巴马2015年1月26日作为莫迪的贵宾参加印度的共和日典礼，之前一天两人签署了《美印亚太和印度洋地区联合战略展望》，展望认为"地区繁荣取决于地区安全。我们确认维护海洋安全，特别在南中国海确保自由航行和飞越自由至关重要。

印度新德里政策研究中心高级研究员拉加万评论说，其实维护南海自由航行最符合中国的利益，印度同美国的协议不过是要在南海维护军舰和军机的自由航行和飞越权利。

在随后一年里印度同美国签署了3个军事协议，据此美国可以无限制地使用印度的基地和补给设施。

夏克尔·贾说，除了达赖喇嘛访问的阿鲁纳恰尔邦引起中国抗议之外，美国在加尔各答的总领事多次访问阿鲁纳恰尔邦的首府，美国驻印度大使也在2016年两次访问了有争议领土达旺的一个寺院。

2016年5月印度派遣4艘军舰在中国同东南亚多国有主权争议的南海巡航长达3个月，之后中印两国关系继续恶化。

图片版权 xinhua Image caption 2016年5月印度派遣4艘军舰在中国同东南亚多国有主权争议的南海巡航长达3个月

中国先拒绝印度加入核供应国集团，拒绝把巴基斯坦的武装组织头目马苏德·阿兹哈尔和哈菲兹·萨伊德列为国际恐怖分子。

在北京召开"一带一路"国际峰会前中国力邀印度参加，但是莫迪决定不参加北京的峰会。夏克尔·贾认为，这样印度就放弃了同北京的经济合作之路，只剩下了政治对抗。

他说一带一路峰会三周后，中国单方面提出对洞朗高原及临近两个地区的主权要求，其中一个主权要求是第一次提出，同时中国的道路工程人员也进入了洞朗高原。

印中进退两难

在德里的中国问题专家拉纳德认为，中印在洞朗对峙继续下去中国必然失分，因为中国一直把自己摆在无人能够挑战的主要强国位置上，因此"印度强硬面对中国，等于向亚洲其它国家发出信号。"

很多印度分析家也认为目前的中印边界对峙不可能引发战争。但是夏克尔·贾说这是这些所谓的分析家们的一厢情愿，类似1962年中印边界战争前夕印度表现出的一厢情愿。现在印度已经把自己置于困境之中，北京如果不加以利用，放过这个彻底打垮其亚洲唯一的对手的机会就很愚蠢。

夏克尔·贾认为北京目前通过多种渠道发出的信息几乎等于最后通牒。7月4日中国驻印度大使罗照辉在回答印度记者提问时也表示不会排除战争手段，印方立即无条件撤军是中印双方开展任何有意义对话的前提和基础。第二天新华社也发表社论说，如果印度不想让洞朗地区的局势升级，必须把军队撤回印度一方。

中国国防部新闻局副局长、新闻发言人吴谦大校回答印度记者提问时说，"中方捍卫国家领土主权的决心和意志坚定不移，将不惜一切代价维护自己的领土主权和安全利益"，"强烈要求印方立即将越界的边防人员撤回边界线印方一侧，这是解决事态的前提和基础"，"在此，我想提醒印方，不要心存侥幸，不要抱着不切实际的幻想"，"撼山易，撼解放军难"。

但是目前中国领导人习近平和印度总理莫迪两人谁作出让步，都会在国内遭遇"民族主义情绪反弹"。中共讨论权力分配到19大即将召开，分析家认为，在这之前习近平似乎更难作出让步，因为他在19大前要极力避免表现软弱。

印度总理莫迪也进退两难。但是夏克尔·贾认为，莫迪现在不得不有所行动，那就是他要么承认他犯了错误，撤回进入洞朗高原的印度军队。如果他拒绝撤军，中国已经明确表示会采取军事行动将印军逐出洞朗。如果战争爆发，那将是一场在不丹领土上进行的，遭到不丹领导人和人民反对的战争。

1993年中印边界协议后，中印部队在争议边界地带发生的对峙多达数百起，哪一次也没有发生擦枪走火。但是这次却非同寻常，一是因为这次对峙前的三年中国和印度关系一直持续恶化；二是因为这次对峙不是发生在中印边界，而是发生在中国和不丹边界上。