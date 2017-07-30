中共为什么在内蒙古举行盛大阅兵？

图片版权 XINHUA Image caption 武警特警方队在阅兵中亮相。

中国政府庆祝中国人民解放军建军90周年，周日（7月30日）在内蒙古的朱日和训练基地举行阅兵。这是习近平就任中国国家主席后的第三次阅兵。

这是中华人民共和国成立以来，第一次以建军节（8月1日）为主题的阅兵，也是1981年华北军事大演习阅兵后，解放军军队时隔36年再次在天安门以外地区举行阅兵。

阅兵在位于内蒙古的朱日和训练基地举行，基地占地1000多平方公里，是亚洲最大的军事训练基地。本次受阅官兵12000人，受阅地面装备600余套、各型飞机100多架，近半数为首次在阅兵亮相。

图片版权 XINHUA Image caption 本次受阅官兵12000人。

身兼中共中央总书记、中央军委主席的中国国家主席习近平穿着军装阅兵，对士兵发表讲话时表示，中国“比历史上任何时期都更需要建设一支强大的人民军队”，他表示对解放军实现中华民族伟大复兴的中国梦、为维护世界和平作出新的更大的贡献深具信心。

习近平在讲话中称“要深入贯彻党的强军思想，坚定不移走中国特色强军之路”。认为解放军“有信心有能力打败一切来犯之敌”。

习近平勉励军人要坚定不移，“永远听党的话、跟党走，党指向哪里、就打到哪里”，并坚持“为人民服务”的宗旨。

为何在建军90周年阅兵？

图片版权 XINHUA Image caption 阅兵中的空中突击梯队。

中国国防部新闻发言人任国强回应，在重大纪念日组织阅兵是世界许多国家通行的作法。是次阅兵主要是“大力宣扬党领导下人民军队建设发展的光辉历程”。宣扬自十八大以来以强军为目标的成果，“为党的十九大胜利召开营造良好氛围”。

任国强也表示，本次阅兵不安排踢正步、没有军乐团、没有安排群众观摩，尽量渐少与实战无关的要求，按照野战化、实战化阅兵。这项安排在年度训练计画中，与中国周边情势无关。

中国军队现代化？

图片版权 XINHUA Image caption 歼击机梯队的歼-20战机，该战机由中国自主研发。

今年三月，中国人大发言人傅莹表示，中国国防预算开支“。这是中国自2010年以来最低的军费增幅，也是连续第二年增幅低于两位数。

按照这一数字计算，中国2017年国防预算开支大约为1.02万亿元人民币，大约为美国国防开支的四分之一。

法新社报道，中国花费数十年来让它一度发展落后的军队现代化以符合中国的经济增长程度，以及应对在亚洲水域可能有的领土冲突。

图片版权 Reuters Image caption 北京市民参观八一建军节展览。

习近平在2015年9月3日举行的“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大会”上宣布，中国将裁军30万，意味着中国军队人数将从现在的约230万减少13%。

但习近平没有给出裁军的时间表，这可能是中国酝酿的长期军队改革举措的一部分。20世纪80年代以来，中国经历了三次裁军，目标是实现军队现代化。

根据路透社消息来源，习近平宣布裁军引起内部不安。