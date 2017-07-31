“中国令安邦出售华尔道夫和其他海外资产”

图片版权 Reuters Image caption 安邦在一份给彭博社的回应中写道："安邦目前尚无出售海外资产的打算。"

美国彭博社周一（7月31日）报道称，中国要求安邦保险集团出售包括纽约华尔道夫酒店在内的海外资产。

彭博社引述不具名人士的话说，中国当局已经要求安邦将海外资产出售的收益带回中国。

不过，安邦在一份给彭博社的回应中写道："安邦目前尚无出售海外资产的打算。"

"目前，安邦的不同业务和运作一切如常，且公司有着足够的资金和足够的偿付能力。"

此前两个月，中国媒体报道称安邦的董事长吴小晖被警方拘留。安邦回应称：吴小晖"因个人原因暂不能履职"。

号称拥有近3000亿美元资产的安邦保险今年在全球大局收购资产，包括纽约的华尔道夫酒店。安邦集团在其网站上将此战略称为"全球资源整合"。

在特朗普当选美国总统后，吴小晖还曾一度因为与特朗普女婿库什纳的生意往来，引发关注。不过，这比交易最终并未成行。

资本"外逃"

图片版权 Reuters Image caption 此前两个月，中国媒体报道称安邦的董事长吴小晖被警方拘留。

今年5月，中国保险行业的监管机构禁止安邦出售两个投资产品，并处罚安邦人寿3个月内禁止申报新产品。

中国当局近期对安邦等海外活跃企业的举动，被分析人士认为是北京试图阻止资本外逃的手段。除安邦外，还有海航集团、大连万达以及复星等企业。

分析人士指出，这些"灰犀牛"大企业也可能威胁中国经济。

安邦保险集团的前身是安邦财产保险股份有限公司，于2004年成立。在短短13年时间内，它崛起成为“一家全球化的保险公司，总资产约为19710亿人民币”。

吴小晖神秘的身份也引发外界关注。一些报道说，他是中国前领导人邓小平的外孙女婿；但也有报道说，他俩早已离异。