苹果中国商店为什么要下架60多个VPN应用？

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多家VPN（虚拟专用网络）开发商批评苹果（Apple）下架中国区VPN应用。

据BBC了解，本周末至少有60个VPN被下架。

苹果表示，多个VPN不符合新规要求，是应法律要求下架。

苹果未确定具体的下架应用数量，但也未否认以上数字，还表示有多个VPN应用依旧还可在苹果商店找到。

一家科技开发商表示，将向苹果提出上诉。

在中国大约7亿网民中，有30%即大约2亿网民经常使用VPN“翻墙”软件， 以阅读在国内被屏蔽的内容，包括像脸书（Facebook）和推特（Twitter）等社交媒体内容。

同时，这部分网民也依赖VPN来接触在国内看不到的新闻以及与中国政府不同的声音。

哪些VPN被下架？

一家名为www.aso100.com的手机应用销量分析公司对BBC表示，约超过60个VPN应用在苹果中国区商店下架。

你的器材不支持播放多媒体材料 视频：VPN是什么？（英文）

VyprVPN的母公司金蛙（Golden Frog）对苹果的决定持批判态度，并表示将向苹果上诉。

金蛙总裁优百斯（Sunday Yokubaitis） 称： "如果苹果把访问权视作人权，我们希望苹果也把互联网访问视为一个人权问题，（联合国也如此规定），并把人权置于利润之上。"

ExpressVPN对苹果 "侧重审查制度"的行为表示"沮丧"。

图片版权 Tim McDonald Image caption ExpressVPN的推特回应。

苹果商店里依旧可下载的VPN不在中国商店内。

BBC中文记者周二（8月1日）验证包括Astrill, Express VPN在内的多个中国国内大众熟知的VPN，均无法在苹果中国商店找到。

苹果为什么要下架VPN？

今年1月中国工信部宣布，所有提供VPN的开发商必须从中国政府取得牌照。

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苹果表示，该公司被要求从中国应用商店里撤掉一些不符合新规的VPN应用。

但公平地说，苹果有很多理由要警惕北京的愤怒。

这个科技巨头的中国大部分硬件都是“中国制造”，中国市场也成为其主要市场。

来自低成本的本地竞争对手削减了iPhone的市场份额，苹果的利润更可能依赖于应用和服务，其中一些可能会闯进中国的审查区域。

本月早些时候，苹果公司还与贵州一家云数据公司在中国建立了第一家数据中心。

虽然苹果表示将保留加密密钥，不会损害用户的隐私。但一些专家认为，未来的纠纷中，苹果会为是否上交中国用户的数据而感受到压力。