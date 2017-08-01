中共建军90周年：“穿上军装”小游戏爆红

图片版权 CNS Image caption 作为“建军90周年献礼”，电影《建军大业》在线上线下都积极宣传。

中国政府在8月1日迎来中国人民解放军建军90周年，网民晒出手机程式合成的军服照、《建军大业》电影上映……来看看政府如何吸引全民庆祝建军节。

“穿上军装”

建军节（8月1日）前夕，中国社交媒体微信朋友圈、新浪微博上出现许多军装照。中国官媒《人民日报》旗下的人民日报客户端委托相片编辑软件商，推出一款“快看吶！这是我的军装照”的互动游戏。用户可以上传自己的头像，选择不同年代的解放军军服，系统就会合成用户穿上军装的样子。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 许多网民贴出自己的军装照。

网民发布自己的合成军装照，表达对解放军的感谢、支持或景仰之意，也有网民“凑热闹”晒自己穿军服的“帅照”、“美照”。

BBC中文记者实际操作发现，互动游戏包含了“修图”功能，用户的脸型和肤质会经过修饰，制作出来的图片可能有令人惊喜的效果。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 手机上显示的游戏界面。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 用户可以选择从南昌起义到现代的年代军装。

这款游戏大受欢迎，也引来网友怀疑是否为网络诈骗。

7月31日，人民日报客户端发表声明否认这是一款钓鱼软件，表示不会透过游戏取得用户的真实姓名、年龄、手机号码等个人资料。江苏省南京市公安局官方微博“平安南京”发表贴文，表示已经把转发谣言的小编开除。

阅兵MV

图片版权 WEIBO

周日（7月30日），解放军在内蒙古的朱日和训练基地举行阅兵。中国人民解放军新闻门户网站中国军网与旗下的八一电视发布“朱日和阅兵MV”，多角度拍摄与剪接配上中国说唱团体“南征北战”的歌曲《生来倔强》。

图片版权 WECHAT Image caption 人民日报微信公众号底下网友对阅兵MV的评论

《建军大业》

由香港导演刘伟强执导的电影《建军大业》7月27日在中国大陆上映。7月30日举行的香港首映会上，前特首董建华、梁振英、中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室张晓明，以及现任行政长官林郑月娥都有出席。

《建军大业》是解放军建军90周年献礼影片，描述1927年中国共产党南昌起义，中共领袖毛泽东、周恩来联合朱德、贺龙等人，一步步创建军队的故事。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 《建军大业》在香港地铁站的广告。

鹿晗、马天宇、张艺兴、李易峰、韩庚等当红年轻演员参与演出，希望吸引年轻人为了看偶像进戏院。政府也全力支持放映，要求戏院预留放映场次。

根据猫眼电影数据分析，《建国大业》在中国大陆上映六天，票房2.42亿人民币，排片场次超过5.3万场，位居榜单第二。榜单第一的是同为中国国产军事电影、讲述中国英雄的《战狼2》，同样上映六天，票房13.2亿人民币，排片场次超过13万场。

《建军大业》是“建国三部曲”的第三部。第一部是2009年中华人民共和国建国60周年时的《建国大业》，第二部是2011年中国共产党建党90周年的《建党伟业》。

手机桌布

图片版权 BBC CHINESE Image caption “大国重器”系列手机桌布。

中国军网推出以解放军武器为主题的“大国重器”系列手机及电脑桌布，鼓励民众一起庆祝建军节。

连续剧

除了电影，与建军90周年相关的电视剧也陆续开播。

湖南卫视的《秋收起义》号称“大型红色青春史诗电视剧”，以1927年毛泽东在湖南、江西边界领导发动的农民武装起义为背景。

《绝密543》、《深海利剑》等以解放军为主题的连续剧也正在播出。